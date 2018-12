Neznášate keď niekto nahlas prežúva? Máte túto diagnózu Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Ešte sme sa nestretli s osobou, ktorej nevadí keď niekto nahlas prežúva. No niektorým ľudom vadia aj tie najmenšie zvuky ako dýchanie či prehĺtanie. Ukázalo sa, že na to existuje lekárska diagnóza a nazýva sa to misophonia.

Čo je misophonia? Misophonia je neurologická porucha, ktorá vyvoláva u človeka pri špecifických zvukoch prehnanú reakciu ako napríklad hnev, odpor, paniku. Týchto ľudí negatívne ovplyvňujú malé každodenné zvuky ako ako žuvanie, zívanie, dýchanie. Porucha bola prvýkrát rozpoznaná v roku 2001, takže je stále dosť nová. Podľa doktora Jamesa Cartreinea lekári nevedia o nej príliš veľa, ale zistili, že často začína počas dospievania.

Čo ju spôsobuje? Lekári si nie sú istí, ale sľubný výskum z Newcastle University Medical School naznačuje, že misophonia môže byť spôsobená štruktúrou mozgu. Pomocou skenov mozgu výskumníci zistili, že u ľudí s misophoniou došlo k „zvýšenej aktivite v prednej kôre mozgu (AIC), v oblasti, o ktorej je známe, že zohráva ústrednú úlohu v systéme, ktorý určuje, ktorým veciam by sme mali venovať pozornosť.“

Je liečiteľná? Aj keď neexistujú žiadne lieky na misophoniu, Misophonia Association hlási veľa liečebných postupov, ktoré dokážu zvládnuť symptómy. Kognitívna behaviorálna terapia, časté cvičenie, hypnóza a sluchové rozptyľovanie (napríklad biele šumy alebo slúchadlá) ukázali, že pomáhajú, ale naozaj záleží na jednotlivcovi.