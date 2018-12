Od dokonalých k výnimočným Vianociam Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Vianoce. Čas radosti, pokoja, hojnosti. Je to čarovné obdobie, kedy sa ľudia tešia ako strávia čas so svojimi blízkymi. Avšak veľakrát sa pristihneme pri tom, že na to aby bolo toto obdobie podľa našich predstáv sa iba neustále za niečím náhlime. Premýšľame, čo nakúpiť aby bolo cez sviatky všetkého dosť. Blúdime v uličkách obchodov, aby sme našli ten správny dar, ktorý poteší najviac. Chceme aby boli Vianoce dokonalé. Čo tak urobiť Vianoce vynimočnými? Pamätáte si tú detskú radosť, keď ste rozbaľovali darčeky a našli ste tam toho macíka, autíčko,bábiku, po ktorom ste tak dlho túžili? Tá radosť v očiach nielen detí, ale aj rodičov, keď vidia, že splnili želanie niekomu, kto je ich srdcu blízky je na nezaplatenie. Darujme túto radosť aj tým, ktorým sa úsmev, niekedy len veľmi ťažko hľadá.

Dobro sa nabaľuje

Ťažko chorému Milanovi a jeho obetavej mame priniesli minuloročné Vianoce viac ako si kedykoľvek priali. Ich príbeh zaujal prváčikov jednej bratislavskej školy, ktorí pre nich usporiadali predvianočnú burzu hračiek. Vďaka týmto deťom a ďalším dobrým ľudom, Milan dostal nevyhnutnú zdravotnú pomocku. Ľudí ochotných pomáhať je všade, o čom sme sa presvedčili v obchode, kde sme chceli čističku vzduchu pre Milana kúpiť. Vedúci obchodu sa totiž rozhodol, tú najkvalitnejšiu Milanovi darovať. Vyzbierané peniaze sme mohli použiť na nákup zimného teplého oblečenia a na nový úsporný varič.

„Konečne sa nemusím báť, či zajtra budem môcť navariť. Máme všetky potrebné veci. Neskutočná pomoc! Máme Vás radi a zo srdca ďakujeme!„ Anna Tomšíková

Malí hrdinovia

Pošli DOBRO ďalej cez dakujeme.sk

Už 11 rokov spája darcovský portál dakujeme.sk rodiny v ťažkých životných situáciach, častokrát odkázaných na pomoc druhých, s tými, ktorí chcú pomáhať. Sú za ním tri mamy a ambasádor Róbert Bezák, emeritný arcibiskup. Snažáne sa, aby sa ľudskosť a šírenie dobra stalo prirodzenou súčasťou života ľudí. Spôsobov, ako pomáhať, je naozaj veľa. Vaša pomoc je vždy adresná, presne viete, komu pomáhate. Vyberiete si príbeh a darované peniažky poputujú priamo danej rodine.

Tých, ktorí potrebujú pomoc, je veľa. Pošlite DOBRO ďalej cez dakujeme.sk aj Vy. Úplne jednoducho. Vyberte si príbeh na dakujeme.sk, prispejte ľubovoľnou sumou, zapojte sa do aukcie alebo stačí jednoduché zdieľanie príbehu medzi priateľmi. Tým spustíte vlnu ďalšej pomoci. Pridajte sa k ľuďom, ktorí nosia dobro, staňte sa aj Vy „Dobronošmi“. Dobronoš je každý, kto vnáša nádej do beznádeje, prináša radosť, rozdáva ľudskosť – rôznorodým spôsobom.

„Viem, čo to je byť vo finančnej núdzi, a viem, čo to znamená prijať v tom momente pomoc: bolo nás 8 súrodencov, keď otec zomrel a mama bola bez práce: vtedy sme dostali pomoc aj od úplne neznámeho človeka. A aj vďaka tomu sme mohli študovať. Vždy máme za čo ďakovať a k životu stačí niekedy veľmi málo a s tým ostatným, čo máme, je dobré sa podeliť, lebo aj tak nie sme vlastníci, ale len správcovia toho, čo sme dostali.“ Dobroslav, darca

Spoločnými silami, chceme priniesť pekné Vianoce čo najviac ľudom v ťažkej životnej situacií. Vďaka partnerom a dobrým ľuďom sa nám to určite podarí. Vianočné ďakujeme.sk bude o trošku štedrejsie, vďaka dlhoročnému darcovi, ktorý vaše dary znásobobí 1:1 až do výšky 10 000 Euro.

Každý sa može stať Dobronošom

Dobronoškou je aj Milada, mama 5 detí, s nekonečnou energiou a ochotou pomáhať. Celoročne pomáha rodinam s ďakujeme.sk, tým že im posiela oblečenie. Podarilo sa jej zorganizovať aj svätomartinskú zbierku pomoci v 2 základných školách. Zapojili sa rodičia, učitelia aj samotné deti a spoločnými silami rozdistribuovali viac ako 1500 kg materialnej pomoci.

Rodinam s dakujeme.sk poslali to najnutnejsie: potraviny, drogériu či potreby do domácnoti. Malí žiačikovia pre „ich“ rodiny pribalili aj osobne listy.

Deti rady pomáhajú. Tímovo a kreatívne. V triede plnej detí sa zrodila myšlienka, ktorá dostala aj hmotný rámec v podobe projektu s reťazovým efektom „Pošli DOBRO ďalej“ , ktorou sa pripojili k celosvetovej iniciative z filmu „Pošli to ďalej/Pay it forward. Symbolom iniciatívy je srdiečko na dlani

Takto posielali dobro ďalej v ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej. Na pomoc Peťkovi zbierali vrchnáky z plastových fliaš aj najmenšie detičky z MŠ v Mýtnych Ludanoch.

Toto sú ruky žien, ktoré majú rady módu a cez ňu dokážu pomáhať. Výťažok charitatívneho módneho bazáru venovali rozkošnému Adriánkovi s downovým syndrómom a jeho statočnej, zdravotne ťažko postihnutej, maminke.

Každý môže pomôcť v tom, čo vie a tam, kde sa pohybuje. Každý mesiac pomáhajú kreatívne žienky svojou šikovnosťou a časom detičkám na dakujeme.sk darovaním svojho výrobku do charitatívnej aukcie.

Najkrajším darčekom je byť SPOLU

Urobte si výnimočné Vianoce tým, že sa priblížite úplne cudzím ľuďom a dáte im pocit, že na svoju ťažkú situáciu nie sú sami. Dokážte, že spojením síl sa dá veľa zmeniť. Pomôžte adresne konkrétnemu človeku/rodinke. Naplňte svoje vnútro tým najvzácnejším obsahom.

„Potrebujeme sa navzájom. Lebo aj ten, čo má, potrebuje úsmev, poďakovanie, blízkosť, prijatie a aj ten, čo nemá, môže obdarovávať práve tým poďakovaním, úsmevom, blízkosťou. A o tom je naša ľudskosť, krása a sila dobra v každom z nás.“ Róbert Bezák

„Nech požehná Vám Najvyšší sám Pán, nech nikto z Vás nie je nikdy sám. Pokoj v rodine nech zavládne a nech Vaše okolie len dobro ovládne.“ Milan Tomšík z Liptovského Mikuláša

Ľudskosť a dobro sa vždy znásobené vrátia.

Urobte si VÝNIMOČNÉ VIANOCE, priatelia!

ĎAKUJEME!