7 finančných rád pre krízové situácie﻿

Zastihla vás zlá ekonomická situácia súvisiaca s koronavírusom nepripravených? Ocitli ste vo finančnej tiesni a neviete, ako ďalej? Prečítajte si niekoľko tipov od odborníkov, ktoré vám pomôžu vašu situáciu vyriešiť.

Slovensko už niekoľko mesiacov bojuje s koronavírusom v rôznych oblastiach. Už nie je len hrozbou pre zdravie. Jeho negatívny vplyv sa prejavuje hlavne na ekonomike. Pocítilo to už veľa malých podnikateľov, ktorí si nevedia poradiť s krátkodobým výpadkom príjmu. Tento problém sa nedotýka bezprostredne len ich rodín, ktoré musia finančne zabezpečiť, ale aj ich zamestnancov, ktorým musia vyplatiť mzdu. Je to začarovaný kruh. Jeho výsledkom je nízky alebo žiadny príjem. V takýchto situáciách je mimoriadne dôležité mať určitú finančnú rezervu. Odborníci na financie preto odporúčajú vypracovať si finančný plán a snažiť sa ho dodržiavať. Takto zvládnete krátkodobý výpadok financií oveľa jednoduchšie. Čo však robiť v prípade, že ste sa na tento scenár nepripravili?

Stav, ktorý vládne v ekonomike počas koronavírusu, ohrozuje finančnú situáciu takmer každej rodiny. Mnoho zamestnancov i zamestnávateľov bolo nútených zostať doma a vystačiť si len s malou časťou svojho bežného príjmu. Práve v týchto situáciách by mohla v budúcnosti pomôcť finančná analýza, pomocou ktorej si budete vedieť lepšie a efektívnejšie vytvoriť finančnú rezervu v prípade nečakaných výdavkov alebo poklesu príjmov. „Každá rodina by mala mať finančnú rezervu vo výške 4 až 6-násobku čistého mesačného príjmu na pokrytie kritických situácií,“ pripomína známe pravidlo Marián Padyšák, odborník na financie z PARTNERS GROUP SK. Ak rodinný rozpočet s touto finančnou rezervou nepočíta, rodina musí znížiť svoje bežné výdavky. „Samozrejme, čím dlhšie bude trvať súčasná situácia, tým bude väčší tlak na ľudí,“ upozorňuje Marián Padyšák. Teraz je čas omnoho racionálnejšie vyhodnocovať svoje výdavky a pripraviť si finančný plán.

Finančná rezerva je dôležitá

Prieskum agentúry FOCUS[1] ukazuje, že pätina slovenských domácností nemá žiadnu finančnú rezervu, ktorá by im pomohla pokryť nečakané výdavky alebo krízové situácie. Tri pätiny domácností si istú rezervu vytvárajú, je však nedostatočná. Len pätina domácností disponuje dostatočnou finančnou rezervou, predstavujúcu 6-násobok čistého mesačného príjmu. „To, či rodina pocíti nepriaznivú finančnú situáciu v krátkom, alebo dlhodobom hľadisku, bude do najväčšej miery závisieť od rezervy, ktorú má daná rodina pripravenú na neočakávané situácie,“ zhodnotil Marián Padyšák. Ak má rodina finančnú rezervu napríklad na tri mesiace a problém s príjmom sa dovtedy vyrieši, návrat z krízového režimu do rozbehnutej ekonomiky rodina veľmi nepocíti. Jej rezerva sa samozrejme zníži, avšak dobrý finančný plán ju pomôže vybudovať späť. „Avšak, ak bude problém pretrvávať dlhšie a domácnosť na to nebude pripravená dostatočnou rezervou, problémy sa dostavia veľmi rýchlo,“ upozorňuje Marián Padyšák. Výdavky ako nájom, energie, lízing auta, spotrebné úvery, telefóny, stravu a oblečenie je potrebné platiť priebežne bez ohľadu na stav príjmu.

Spotrebný úver nie je riešenie

Riešiť výpadok príjmov úverom nie je podľa odborníkov dobrá voľba. „Považujem to za krajné riešenie, ako si dočasne pomôcť. Ale myslite na to, že netreba splácanie naťahovať,“ radí Marián Padyšák. Ak vaše stávajúce úvery prekryjete novými, môžete sa ľahko dostať do úverovej špirály. Rovnaký scenár môže nastať i v prípade neschopnosti splácať hypotéku v dôsledku poklesu príjmov. Banka vám síce ponúkne možnosť odkladu splátok, avšak s negatívnym záznamom v úverovom registri. V balíku ekonomických opatrení schválených v súvislosti s koronavírusom štát myslel i na túto možnosť a ponúkol riešenie. „Opatrenia vlády sa v prvom rade budú týkať možnosti splácať úvery prostredníctvom odkladu splátok bez negatívneho záznamu v úverovom registri,“vysvetľuje Marián Padyšák.

Odklad splátok však znamená, že ich budete musieť tak či tak doplatiť, len neskôr. Teda sa vám buď predĺži lehota splácania úveru alebo navýši jeho mesačná splátka. Ak aj napriek odkladu splátok viete, že budete mať so splácaním problém, je čas kontaktovať vašu banku. Finančná analýza vám pomôže zhodnotiť vašu finančnú situáciu a predídete tak mnohým problémom. Aktuálna ekonomická situácia ukazuje, že dôležitosť finančnej rezervy nie je len teoretické poučovanie odborníkov, ale fakt, ktorého je potrebné sa držať.

Odborník radí: Marián Padyšák z PARTNERS GROUP SK ponúka SEDEM ZÁKLADNÝCH FINANČNÝCH RÁD, ako znížiť vplyv krízovej finančnej situácie na rodinný rozpoče

1.Zredukujte výdavky

Obmedzte svoje výdavky na tie najnutnejšie. V krízovej finančnej situácii sa musíte zaobísť bez služieb, zvyšujúcich vaše pohodlie, no zároveň bez ekonomického prínosu pre váš finančný plán. Rozšírený TV balíček alebo paušál bez viazanosti neprichádzajú v tejto situácii do úvahy. Rovnako budete musieť odložiť na neskôr aj kúpu nových domácich spotrebičov alebo auta.

2.Neberte si úvery

Nad spotrebným úverom, ktorý by pokryl splácanie už existujúcej pôžičky alebo zaplatil vyššie menované pôžitky, rýchlo zabudnite. Je to nezodpovedné riešenie prekryť zlú finančnú situáciu ďalším úverom a zadlžiť sa ešte viac.

3.Komunikujte s bankou o problémoch so splácaním

V nevyhnutnom prípade sa dohodnite s bankou na odklade splátok hypotéky alebo spotrebného úveru. Prípadne si zlúčte viac existujúcich úverov do jedného, s nižšou úrokovou sadzbou. Poraďte sa s odborníkom a spoločne vytvorte finančný plán, ktorý vám ušetrí financie a nastaví revitalizáciu finančného rozpočtu.

4.Nakupujte iba veci, ktoré nevyhnutne potrebujete

Nákupy bežného spotrebného tovaru obmedzte na tie najnutnejšie položky. Pred každou návštevou obchodu si spravte presný zoznam vecí, ktorý potrebujete a snažte sa ho dodržať.

5.Počkajte si na zotavenie investícií

Ak zaznamenáte pokles akciových trhov, neprepadajte panike. Vaše peniaze uložené do rôznych fondov a investičných produktov potrebujú čas na zhodnotenie. Ani v tejto ekonomicky náročnej situácii nepredávajte vaše akcie, pretože v konečnom dôsledku by ste mohli viac stratiť ako získať.

6.Investujte svoje úspory

Naopak, je na čase zhodnotiť vaše úspory, ktoré máte uložené na bežných či termínovaných účtoch v bankách. Úrokové sadzby blížiace sa k nule a inflácia vaše úspory na bežných účtoch znehodnocujú. Finančná analýza vášho peňažného portfólia vám pomôže efektívne ich investovať do vhodných produktov.

7.Zhodnoťte svoje peniaze v II. a III. pilieri

Využite tzv. výpredajové zľavy na trhoch a presuňte svoje úspory z konzervatívnych a garantovaných fondov II. a III. piliera do indexových alebo akciových fondov. Využite fakt, že najväčšie prepady na akciových trhoch vystrieda ich najvyšší nárast. Dať svojim úsporám čas na zhodnotenie si môžete dovoliť, keďže ide o sporenie na dôchodok.



[1] FOCUS reprezentatívny prieskum pre PARTNERS GROUP SK: Finančné plánovanie Slovákov, jún 2018 (vzorka 931)