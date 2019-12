4 tipy ako sa zachovať keď sa objaví váš Ex. Toto určite nerobte

Po mesiacoch trápenia sa konečne pohnete ďalej a práve vtedy sa váš Ex ozve…

V okamihu, keď uvidíte na mobile jeho meno, objaví sa správa, ktorá začína nenápadným: „Hej, ako sa más,“ a vás napadne: je osamelý a chce len jedno. Alebo možno len chce byť priateľmi? Alebo možno ho skutočne mrzí ako to skončilo? Čo by ste mali urobiť? Opýtali sme sa expertky na vzťahy.

1. Zavolajte kamarátke, aby vám osviežila pamäť

Uplynul nejaký čas a vy nevidíte veci rovnako ako v čase rozchodu. To však neznamená, že by ste mu automaticky mali dať druhú šancu. Vtedy sa stalo niečo, čo vás ranilo a aj keď ste zabudli ako vás to zlomilo, uistite sa, že vám to vaša priateľka pripomenie.

Pravdepodobne ste sa rozišli z dobrého dôvodu. Ak rozchod nie je čerstvý, ľahko sa na to zabudne pretože čas lieči. Nechcete opakovať históriu a pripomenúť si dôvod rozchodu tým, že do toho znova skočíte. Začnite tým, že sa porozprávate s ľuďmi, ktorí vás poznali, keď ste boli so svojím bývalým. Napíšte priateľke a spýtajte sa jej: „Bola som šťastná?“ „Myslíš si, že je táto osoba pre mňa vhodná?“

2. Dôverujte svojmu inštinktu

Ako ste zareagovali keď sa ozval váš Ex? Usmiali ste sa? Prekrútili ste očami? Táto počiatočná reakcia bola pravdepodobne spojená s tým, ako ste vy dvaja skončili.

Ak objavenie sa vášho Ex vyvolalo vo vás pozitívnu reakciu, existuje možnosť, že by ste to znova skúsili. Ale ak vás to naopak rozrušilo, nestrácajte čas s niekým kto vám ublížil a radšej neodpovedajte.

3. Čítajte medzi riadkami

Ak je váš Ex dobrý rečník, mohol by vás opäť opantať sladkými slovami. Urobte krok späť a lepšie sa pozrite, či zmenil spôsob ako s vami zaobchádza. Naučil sa vás oceniť?

Nezabudnite na skutky verzus slová… hovoriť je ľahké, ale snaha ukazuje skutočný zámer. Nenechajte sa ovplyvniť svojimi nádejami. Namiesto toho urobte krok späť a udržujte perspektívu.

4. Praktizujte zdržanlivosť

Keď sa po dlhom čase ozve váš ex, chvejú sa vám prsty a vy nemôžete prestať rozmýšľať nad tým ako zareagovať. Najradšej by ste ho zahltili udalosťami posledných mesiacov a všetkým čo ste v sebe držali. Namiesto toho sa však zhlboka nadýchnite a…nič nerobte.

Ako konverzácia začne a koľko správ si vymeníte vám zvyčajne dá predstavu, kam smerujete. Dajte svojmu Ex čas aby vyplnil ticho ďalšími správami, potrebujete zistiť ich úmysly.

5. Nikdy nemajte pocit, že musíte, pokiaľ to nechcete

Máte pocit, že musíte každému pomôcť. Staráte sa viac o ostatných ako o seba. Keď sa ozve váš ex, máte pocit, že mu musíte bežať naproti, lebo ste jednoducho dobrým človekom.

Ak je vaším cieľom pohnúť sa ďalej, nemusíte odpovedať. Ak je pre vás bolestivé komunikovať s vašim Ex a nemáte poľahčujúce okolnosti ako sú deti, potom je úplne v poriadku neodpovedať, ak to nechcete.

Pamätajte, že ste možno nenastali na prvom mieste v tomto vzťahu. Urobte to pre seba. Ak je pre vaše duševné zdravie to najlepšie, že potiahnete prstom doľava a stlačíte tlačidlo Odstrániť, máte našu plnú podporu.

Čítajte tiež: