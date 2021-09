Vhodné umiestnenie kúpeľňovej batérie

Zdroj obrázku: ImageFlow / Shutterstock.com

Krásne a elegantné solitéry, akými je umývadlo a batéria môžu spôsobovať problémy, ak nebudete venovať dôkladnú pozornosť ich výberu. Problémom by mohlo byť najmä to, že by umývadlo a batéria nemuseli spolu ladiť a fungovať. Vyberajte podľa zohľadnení kvality a spôsobu používania, čím sa vyhnete zbytočným problémom, ktoré by mohli nastať pri spojení nevhodnej techniky.

Pri výbere vhodného umiestnenia umývadlovej batérie máte na výber hneď niekoľko možných riešení, ktoré sa vám ponúkajú aj pri malom priestore.

Umiestnenie hneď veľa umývadla

Jednou z možnosti umiestnenia pre vás môže byť umiestnenie stojankovej batérie do priestoru, hlavne ak máte umývadlovú misu. Táto elegantná a nadčasová kombinácia vydrží roky. Podľa typu umývadla môžete vybrať vhodnú batériu, ktorá môže mať aj atypický tvar alebo štýl.

V moderných kúpeľniach je populárny high-tech štýl, ktorý si nájde veľa priaznivcov s minimalistickým prevedením. Ak máte v kúpeľni vstavané umývadlo, pokojne k nemu môžete zvoliť stojankovú umývadlovú batériu.

Umiestnenie batérie na umývadle

Súčasťou umývadla bude umývadlová batéria. Avšak dopredu si dajte pozor na to či vaše umývadlo vyhovuje takým počtom otvorov, ktoré budete potrebovať na umiestnenie umývadlovej batérie. Klasickou alternatívou pre mnohé minimalistické kúpeľne sú jednootvorové batérie, ktorými rozhodne nikdy nič nepokazíte. Ak nie ste spokojní s voľbou jednootvorovej batérie, tak môžete zvoliť dvojotvorovú a trojotvorovú umývadlovú batériu, ktoré vám pomôžu so zariadením štýlovej a modernej kúpeľni.

Kúpeľňová batéria je krásnym a funkčným doplnkom umývadla, vďaka ktorému môže vyniknúť jednoduché a minimalistické vybavenie. Možnosti na výber kúpeľňovej batérie sú skutočne bohaté. Stačí, ak nájdete takú, ktorá bude svojimi vlastnosťami spĺňať technické parametre a tiež po otázke štýlu.