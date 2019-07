Tento zvláštny trik vám pomôže prekonať stav úzkosti

Ohodnoť článok

Ako je to možné a prečo nás úzkosť sprevádza? Pátrať po presnej odpovedi by sme mohli do nekonečna. Oveľa jednoduchšie je sa naučiť ako tento náhly stav zvládnuť.

Či už vám bola diagnostikovaná úzkostná porucha alebo nie, môže sa to stať takmer každému. Tento nepríjemný pocit dokážete zastaviť pomocou veľmi jednoduchého triku od terapeuta.

V podstate len sledujete svoje okolie a začnete vo väčšej miere popisovať veci (v mysli).

Napríklad:

Tam v rohu je stolička.

Má 4 nohy.

Nohy sú drevené.

Na posteli je vankúš.

Vankúš je vyšívaný.

Výšivka je modrá a biela.

a tak ďalej..

Či už ide o stoličku alebo obálku knihy alebo roztomilé šteňa, idea je, že čím viac sa zameriavate na opis niečoho, tým menej sa zameriavate na pocit úzkosti. Čím viac mozgu používate na to, aby ste opísali slová na označenie zlatého retrívera, tým menej mozgu využívate na to, aby ste premýšľali o akýchkoľvek negatívnych myšlienkach víriacich sa vo vašej hlave.

Nehovoríme, že tento trik je spoľahlivý, ale mne osobne vo viacerých situáciách skôr pomohol ako ma sklamal.

Nezabúdajte tiež na to, že ak máte časté záchvaty intenzívnej úzkosti, oplatí sa poradiť s odborníkom.

