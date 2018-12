Stretli ste už nejakého perfekcionistu – upozornite ho na tieto veci Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Aká je pravdepodobnosť, že dosiahnete perfektný výsledok? V pokri sa vám to podarí priemerne raz zo 649 739 rozdaní kariet, v bejzbale v jednej z 18 192 hier, v bowlingu potrebujete na perfektnú trojstovku zhruba 11 500 pokusov. Nič z toho nie je veľmi pravdepodobné.

Perfekcionisti často vychádzajú z nerealistického predpokladu, že dokonalosť je nielen dosiahnuteľná, ale aj očakávaná. Honba za dokonalosťou môže vašu motiváciu posilniť, ale aj vás o ňu úplne pripraviť. Ktorý typ perfekcionistu ste vy?

Prospešný perfekcionizmus je ten, keď si človek stanoví ciele, ktorých dosiahnutie je možné a reálne. Takýto človek si môže určiť aj veľmi vysoké ciele, pretože úspech nemeria porovnávaním s ostatnými, ale svojím zlepšovaním. Psychológovia Joachim Stöber a Kathleen Ottová vo svojej štúdii o perfekcionizme konštatujú, že ľudia, ktorí sa sústredili na postupné zlepšovanie, získali v tomto procese aj pozitívne „vedľajšie účinky“. Boli sami so sebou spokojnejší a správali sa extrovertnejšie. Zároveň dostávali veľa podpory od rodiny, kamarátov či kolegov.

Na druhej strane, ľudia posadnutí dokonalosťou sú zväčša prehnane sebakritickí. Za to, že ich výkon nebol perfektný, vinia seba – bez ohľadu na dosiahnutý progres či prekážky, ktoré sa im postavili do cesty. Chorobní perfekcionisti majú neprimeraný strach z chýb a nezvládajú kritiku od kolegov či trénerov. Správajú sa defenzívne už pri najmenšej výčitke či návrhu na zlepšenie. Porovnávajú sa s najlepšími, ktorí však majú oveľa viac skúseností či schopností. Často to vyústi až do iracionálneho správania a pocitu bezcennosti.

Niekedy sa nám naozaj podarí bezchybný výkon. Vtedy sa dostaví prirodzený pocit spokojnosti i uznanie od ostatných. Treba si však dať pozor na negatívny dopad úspechu na motiváciu. Dosiahnutie relatívnej dokonalosti u mnohých vyvolá nerealistické očakávania, čo môže negatívne poznačiť budúce snaženie. Perfekcionisti majú navyše často aj po dokonalom výkone pocit, že to mohli spraviť ešte lepšie.

Riziká, na ktoré si treba dať po úspechu pozor

Precenenie

Po dosiahnutí skvelého výkonu často neodhadneme svoje sily. Očakávame, že sa nám bude pravidelne dariť tak, ako vtedy. Preto si na plecia naložíme priveľa. Často sa môže stať aj to, že budeme očakávať dokonalosť aj pri odlišnej činnosti. Môže z toho vyplynúť nižšie zanietenie, podcenenie plánovania či zanedbanie detailo, ktoré sú pre úspech kľúčové.

Nedostatočná snaha

Jeden z najhorších následkov obrovského úspechu je pocit, že aj pri menšej snahe dosiahnete rovnaký výsledok. Prečo by ste mali drieť, keď sa tomu môžete vyhnúť? Tento pocit nastane, keď si myslíte, že ste lepší ako v skutočnosti ste.

Pocit, že sa netreba zlepšovať

Úspech dokáže vyvolať falošný dojem odbornosti a stratu túžby zlepšovať sa. Kým však stagnujete s pocitom dokonalosti, zvyšok sveta vás pomaly dobieha, až vás napokon predbehne.

Narcistické správanie

Úspech môže v človeku spustiť pocit vlastnej dôležitosti a nadradenosti nad ostatnými. Takíto ľudia reagujú na kritiku svojím egom a zabúdajú na to, že sa môžu naďalej zlepšovať.

