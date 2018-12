7 spôsobov ako reagovať, keď vaše malé dieťa niekoho udrie Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Keď vaše dieťa niekoho udrie

Dve deti sa spokojne hrajú, no zrazu si obe zmyslia, že chcú to isté autíčko. Vaše dieťa zakričí „to je moje!“ a kamaráta udrie. Ako sa zachováte? Zoberiete dieťa nabok a poriadne mu dohovoríte? Začnete sa ospravedlňovať jeho matke? Prípadne s dieťaťom len rýchlo odídete? Alebo zvolíte lepšiu možnosť? Toto je sedem rozumných a citlivých spôsobov, ako reagovať, keď vaše malé dieťa niekoho udrie.

1. Zostaňte pokojní

Deti sú skvelí imitátori, preto im dajte príklad, ktorý môžu opakovať. Ak začnete vyvádzať, vrieskať alebo dieťa zdrapíte po tom, ako niekoho udrie, je pravdepodobné, že dieťa si z vášho správania odnesie to najhoršie. Bude si myslieť, že takto sa má reagovať na situácie, keď ich niečo rozruší. Najlepšia vec, ktorú môžete spraviť v stresujúcom momente, je celkom jednoduchá – dýchajte. Musíte sa naučiť kontrolovať svoje emócie. Tým najviac pomôžete dieťaťu, aby sa aj ono naučilo zvládať svoje správanie.

2. Pamätajte, že dieťa je malé

Deti začnú udierať, keď sa vyčerpá ich veľmi malá kapacita zvládať frustráciu. Prejavia sa tak, keď sú vystrašené, keď sa nevedia vyjadriť slovne, alebo keď majú pocit, že s vami nie sú prepojené. Ich mozgy sa ešte len vyvíjajú a sú nedospelé. Keď si to uvedomíte, ľahšie nahradíte pocity hanby a hnevu za empatiu.

3. Majte svoju mantru

Keď sa vaše dieťa upokojí, opakujte mu dokola formulku, ktorú by si malo vryť do pamäte. Môže to byť akákoľvek veta, no mali by ste ňou rozlíšiť pocit a následné konanie. Toto je vhodný príklad: „Hnev je v poriadku, ale udieraním ľuďom ubližuješ.“

4. Netrestajte

Trestom nedosiahnete, že dieťa už nebude biť ostatných. Stane sa len to, že v ňom posilníte pocit strachu. Preto je pravdepodobné, že bude v budúcnosti udierať ešte viac. Aby ste tomuto správaniu zabránili, musíte reagovať na pocity, ktoré toto konanie spúšťajú.

5. Predvídajte

Spíšte si všetky situácie, ktoré predchádzali agresívnemu správaniu. Potom uvažujte nad riešeniami. Ide o súrodeneckú rivalitu? Pokúste sa s dieťaťom tráviť každý deň trochu času aj bez súrodenca. Je dôvodom neistota pri hraní na ihrisku? Buďte pri dieťati čo najbližšie, aby malo pocit bezpečia a vy ste zároveň mohli rýchlo zakročiť, ak bude chcieť niekoho udrieť. Ak sa naučíte tieto situácie predvídať, ľahšie im zabránite a postupne sa ich úplne zbavíte.

6. Nenechávajte ho osamote

„Choď do svojej izby.“ To je jedna z najčastejších reakcií. Rodič chce dieťa upokojiť, no často dosiahne pravý opak. Dieťa sa osamote cíti odlúčene a agresivita v ňom práveže rastie. Je dobré dieťa dostať preč z prostredia, v ktorom sa incident odohral, no potom ho nenechať samé. Mali by ste ho zobrať na tiché miesto a zostať s ním, kým sa neupokojí. Docielite tým, že sa bude cítiť bezpečne. Očakávajte veľa plaču, no keď ho to omrzí, môžete sa porozprávať o pocitoch, ktoré ho viedli k tomu, aby niekoho udrel.



7. Nechajte ho udierať do vankúša

Alebo mu povedzte, nech sa trikrát zhlboka nadýchne. Alebo nech ráta do desať. Alebo nech dupe nohami. Všetko z toho je lepšie ako udieranie do človeka. Pomôže mu to dostať zo seba nadbytočnú energiu a je šanca, že nabudúce zvolí túto možnosť namiesto bitia kamaráta.

Zdroj: https://www.purewow.com/family/how-to-stop-kids-from-hitting