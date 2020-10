Chráňme svoj automobil zvonku i zvnútra

Nejron Photo / Shutterstock.com

Už malé deti učíme, že sa o svoj majetok treba starať, aby nám čo najdlhšie slúžil. Zároveň by sme sa nemali stať otrokmi vecí, ale naučiť sa mať k nim ten správny vzťah. Či už ide o našu domácnosť, záhradu, chatu alebo iný majetok, všetko, čo vlastníme, si vyžaduje primeranú starostlivosť a údržbu. Platí to aj o automobile, pretože jeho kúpa je investíciou na viacero rokov.

Udržiavajme interiér auta v maximálnej čistote

Možno sme v detstve frflali, keď nám rodičia kázali upratať si detskú izbu a pomôcť s domácimi prácami. Veľakrát sa nám do toho nechcelo a hľadali sme množstvo dôvodov, ako neupratovať alebo nepomáhať rodičom. V dospelosti sme však pochopili, že rodičia mali pravdu, keď nás učili poriadku.

Je samozrejmosťou, že udržiavame svoj dom či byt v pravidelnej čistote a k tomu vedieme všetkých členov domácnosti. V znečistenom prostredí by sme sa necítili príjemne ani my, ani naši hostia. Ak máme radi poriadok, určite sa snažíme mať čisto aj v aute. Môžeme si upratovanie interiéru automobilu zjednodušiť napríklad aj tým, že ho vybavíme 3D rohožami, ktoré dokonale ochránia podlahu vozidla pred všetkými nánosmi a nečistotami zvonku. Okrem toho, presne zapasujú do nášho auta vďaka 3D naskenovaniu podlahy a ľahko sa udržiavajú.

Čistota interiéru v súlade s vonkajšou ochranou automobilu

Keď starostlivosť, tak celá a dôkladná! Platí to aj o zovňajšku nášho auta. Staráme sa oň, pravidelne umývame, leštíme, kontrolujeme stav kvapalín a v prípade potreby ich dopĺňame. Súčasťou toho by mali byť aj puklice kolies. Aj keby sme sa pre ne rozhodli len z estetického hľadiska, splnia aj praktickú funkciu – ochránia disky kolies pred nečistotou, škrabancami, kamienkami či soľou na cestách v zimnom období.

Ak chcete mať istotu, že puklice budú pasovať na kolesá vášho automobilu, pokojne stavte na originál. V praxi to znamená, že ak ste napríklad majiteľom vozidla značky Seat, mali by ste si zadovážiť puklice Seat. Budete tak mať istotu, že vám „sadnú“ ako uliate. Rozmery si ľahko zistíte buď v technickom preukaze, alebo priamo na kolesách auta.