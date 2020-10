Beh na jeseň – Ako sa správne obliecť, aby vás neprekvapilo chladné počasie

V zime je naše telo omnoho viac vystavované vplyvom počasia, s ktorým sa musíme vysporiadať. To platí predovšetkým pri behu, počas ktorého sa aj značne potíme. Pozor si musíme dávať na to, aby nám nebola zima, pretože strata tepla rovná sa strata energie, no naopak príliš veľa oblečenia nám môže ešte viac uškodiť a zamedziť optimálny pohyb.



Zdroj: pxhere.com

V skratke, pod ideálnymi podmienkami pri behu rozumieme stav, kedy sa telo ani neprehrieva, no zároveň netrpí ani chladom. Tento stav dosiahneme vhodnou kombináciou bežeckého oblečenia, respektíve viacerými slabšími vrstvami Veď ako sa hovorí, neexistuje zlé počasie, len zle oblečený bežec.

Prečo práve viac slabších vrstiev?

Ako sme už v úvode naznačili, vrstvenie tenšieho oblečenia zabezpečuje lepšiu hybnosť. Slabšie oblečenie má totižto lepšiu pružnosť, z čoho vyplýva, že nás v pohybe v oblasti veľkých kĺbov, akými sú napríklad kolená, bedrá, lakte alebo ramená, toľko neobmedzuje. Ďalšou výhodou je lepší odvod potu z povrchu tela. V praxi to funguje tak, že vrchná vrstva “vysáva” pot z tej pod ňou, takže telo zostáva v suchu. Možno tomu spočiatku nebudete veriť, no tenšie vrstvy vás zahrejú viac. Je to spôsobené jednoduchou fyzikou – medzi každou vrstvou oblečenia je vrstva vzduchu, ktorá slúži ako ďalšia tepelná izolácia.



Zdroj: pixabay.com



Z ostatných výhod spomenieme napríklad lepšiu možnosť regulácie, čiže ak máte na sebe viac tenkých vrstiev, môžete jednoducho niektorú z nich zložiť a omotať okolo pása. V prípade, že by ste na sebe mali len hrubú bundu, jedinou možnosťou by bolo rozopnúť zips, čím by spodná vrstva ihneď vychladla a prudko by sa znížila povrchová teplota tela.

Dôležité sú koncové oblasti

Pod pojmom koncové oblasti myslíme predovšetkým ruky, nohy, hlavu alebo krk, pretože sú to prvé oblasti, na ktorých chlad veľmi intenzívne pociťujeme.



Vedeli ste, že práve nimi strácame až 40% telesného tepla?



Aspektov, ktoré hrajú úlohu v tom, aká teplota skutočne pôsobí na naše telo, je naozaj veľa. Zabúdať by sme nemali, okrem vonkajšej teploty (respektíve zimy), ani na rýchlosť vetra, ale aj rýchlosť nášho behu. Jednou z najdôležitejších vecí pri výbere správneho oblečenia, je bežecká obuv. Z dôvodu používania hrubých ponožiek alebo podkolienok, je vhodné mať na chladné mesiace bežeckú obuv radšej o pol čísla väčšiu, ako zvyčajne, aby bol medzi ponožkou a topánkou ešte voľný priestor pre vzduchovú vrstvu.



Zdroj: pixabay.com

Najlepšie urobíte, ak v tomto prípade využijete poradenstvo vyškoleného personálu internetových obchodov, prípadne kamenných pobočiek. Tí vám okrem veľkosti ochotne poradia napríklad aj s výberom vhodného materiálu.



Na termoreguláciu pri behaní v nepriaznivých podmienkach perfektne poslúži aj čiapka, kukla, rukavice, návlek na krk alebo šatka. Zabúdať by ste nemali ani na to, že sa momentálne stmieva každým dňom viac a viac. Najjednoduchším riešením je ísť behať skôr. V opačnom prípade, teda ak vám to situácia nedovoľuje, siahnite po čelovke a reflexných prvkoch. Tie vám poslúžia nielen v tme, ale aj počas sychravých dní so zníženou viditeľnosťou.