﻿Hydratujte sa. S týmito trikmi to pôjde ľahko

O pitnom režime a pravidelnom dopĺňaní tekutín sa už popísalo veľa. Hoci dobre viete, koľko toho máte počas dňa vypiť, prídu dni, kedy to jednoducho nejde. Hlavne ak sa snažíte siahnuť po čistej vode alebo zdravších nápojoch bez cukru. Čo s tým? Ako si môžeme pomôcť a dostatočne zásobiť telo vodou? Hydratovať sa môžete aj jedlom, ale možností je viac, ako si myslíte. Na pár osvedčených rád a trikov sme sa opýtali výživovej poradkyni Martiny Dvořákovej.

Uhorka nepatrí len na pleť

Foto: Blackapple.sk

Určite ste sa už stretli s tým, že niektoré druhy ovocia či zeleniny obsahujú veľa vody, preto sú ideálnou voľbou do diétnych režimov. Tento trik však môžete využiť nielen pre zdravé stravovanie, ale aj ako pomôcku, keď sa snažíte dodržiavať pitný režim a hydratovať svoje telo. „Uhorka je skvelým príkladom potraviny s všestranným využitím. Obsahuje až 95 % vody, vitamín K, draslík a horčík a v porovnaní s inými potravinami len veľmi málo kalórií. Môžete si ju pridať k rôznym druhom jedál či zamiešať do šalátov. Rozmixujte si ju do ranného smoothie, ktoré vás perfektne osvieži i zasýti, alebo ju chrumkajte len tak samotnú, nakrájanú na plátky. Pitný režim dodržíte celkom ľahko, keď si pár plátkov uhorky pridáte do obyčajnej čistej vody,“ radí výživová poradkyňa Martina Dvořáková. Hydratačné účinky uhorky si môžete dopriať aj v inej forme – vyrobte si z nej domácu pleťovú masku, vyložte nohy, priložte plátky na očné viečka a relaxujte.

Hydratujte sa sezónnymi potravinami

Leto praje zdravým potravinám, preto ich vo svojom jedálničku využite na maximum. Podobné hydratačné účinky ako uhorka majú aj ďalšie sezónne potraviny, napríklad šalát, paradajka či cuketa. „Aj šalát má len veľmi nízky počet kalórií, a zároveň sa v ňom spája kombinácia vody a vlákniny, ktorá je potrebná pre dobré trávenie,“ vysvetľuje Dvořáková.Čerstvý šalát dodá chrumkavosť vášmu proteínovému chlebíku alebo ho skúste použiť namiesto tortilly a zabaľte si do neho grilované kúsky mäsa so zeleninou. Nezabúdajte ani na paradajky. Okrem veľkej dávky antioxidantov, vody a vitamínov vás táto plodina zasýti na dlhé obdobie, preto je ideálnou voľbou do zdravého stravovania. Jedzte ju samotnú, pripravte si z nej rôzne šaláty, polievky, varené jedlá – kdekoľvek ju pridáte, nič ňou nepokazíte. To isté platí aj o cukete. Výborná je zapekaná alebo dusená spolu s ďalšou zeleninou.

Vytvorte si krásne a zdravé letné drinky

Ak máte problém piť čistú vodu, pridať si do vody citrón, limetku či mätu ste už určite vyskúšali. Na spestrenie pitného režimu vám pomôžu aj ďalšie malé triky. Príjemnou zmenou je aj spomínaná šalátová uhorka, červený grep či bobuľové ovocie – čučoriedky, ríbezle, egreše, ale aj maliny či černice. Ak preferujete skôr bylinky, vyskúšajte bazalku, medovku, šalviu, materinu dúšku alebo levanduľu. Odvážnejší môžu siahnuť po žihľave či zázvore. Nielen zdravý, ale aj pre oči lahodný drink si vytvoríte, keď vložíte do vody harmanček, sedmokrásku alebo nechtík. Všetky tieto varianty môžete medzi sebou kombinovať a objavovať tak nové chute.

Extra tip: Ingrediencie zamrazené v kockách ľadu výborne vyzerajú a dlho vám vydržia.

Foto: Blckapple.sk

Leto s príchuťou mojita

Keď sa povie leto a prázdniny, určite si aj vy ihneď vybavíte vôňu variaceho sa domáceho lekváru či sirupu. Naliať si pohár vody so sirupom sa však nemusíte báť ani v dospelosti. „Hoci je trh plný sirupov, mnohé z nich obsahujú veľké množstvo cukru a aj tie prispievajú k tomu, že máme problém vypiť čistú vodu. Ak sa snažíte stravovať zdravšie, siahnite radšej po sirupoch bez cukru, napríklad s príchuťou ružového grepu, pomaranča alebo mojita. Majú nulový obsah cukrov a tukov, obsahujú vitamíny a minerály a vďaka L-karnitínu pomáhajú spaľovať tuky,“ radí odborníčka na ketodiétu Martina Dvořáková. Tri verzie príchutí spestria nielen váš pitný režim, ale vďaka nim vytvoríte napríklad aj perfektné letné drinky, ktorými zažiarite na každej záhradnej grilovačke či letnej party.