Ako si poradiť s pokušením pri diéte

Počas chudnutia na nás zo všadiaľ vyskakujú samé sladké dobroty. Kto by odolal tabličkám čokolády, ktorej nikdy nie je dosť? Alebo šálke horúcej kávy, bez ktorej si ráno ani nevieme predstaviť. Prezradíme vám, ako si ich vychutnať s chuťou, láskou a bez výčitiek.

Základom každej diéty je náš postoj. Neberte ju ako trest, ale ako cestu k zdravšej štíhlej postave. Na príjem jedla sa treba pozerať s rozumom a láskou k sebe samému. Keď dôjdete do tohto bodu môžete si dopriať aj sladké a veselo maškrtiť. Nezabudnite však na zdravú mieru. Nadbytočný cukor by vo vašom chudnutí urobil zbytočný neporiadok a spôsobil by oddialenie vášho vysnívaného cieľa. A to predsa nechceme.

Káva v úlohe spaľovača tukov

Na začiatku je dôležité uvedomiť si dve veci. Prvú, aký druh kávy pijeme a druhú – s čím ju pijeme. Ako je všeobecne známe najkvalitnejšou kávou je druh arabika. Veľa ľudí sa však rozhoduje podľa ceny a prikláňa sa k robuste, ktorá má aj viac kofeínu, a preto ju niektorí uprednostňujú. V tom by ale nebol háčik. Treba sa radšej pozrieť na dve najčastejšie ingrediencie, a to cukor a mlieko. Obľúbenými sladidlami sú biely cukor, trstinový cukor či dokonca med. Vďaka nim sa z lahodeného nápoja stane kalorická bomba. ,,Ak vám čistá káva nechutí a potrebujete si ju dochutiť, dajte si do kávy umelé sladidlo. Niektorí si kávu zase nevedia predstaviť bez mlieka či smotany. Aj tu sa dá nájsť riešenie v podobe rastlinného či nízkotučného mlieka. Avšak určite je vhodnejšie piť kávu nielen bez cukru, ale aj bez ďalších dochucovadiel. Vynikne tak viac jej chuť. Ak si však chcete raz za deň vychutnať svoje milované cappuccino alebo espresso s trochou mlieka, neexistuje žiadny dôvod, prečo by ste nemali. Vaše chudnutie by to nemalo vôbec ohroziť,“ radí špecialistka na ketodiétu, Martina Dvořáková. Navyše káva obsahuje kofeín, ktorý vám dodá dostatok energie, zrýchli metabolizmus, podporí sústredenie a rovnako zníži pocit únavy. Preto je najlepšie dopriať si šálku kvalitnej kávy pred pohybovou aktivitou, pretože vďaka svojim vlastnostiam zefektívni spaľovanie uložených tukov už o niekoľko percent.

Čokoláda. Večné pokušenie

Patríte medzi tých, ktorým vždy zasvietia oči radosťou, keď pred nich niekto položí čokoládu? Verte, že nie ste sami. No aj v tomto prípade treba dbať na to, aký druh čokolády si vyberiete a v akom množstve ju prijmete. ,,Treba si dopriať, no s rozumom a nepreháňať to. V tomto období je preto ideálne zvoliť si čokoládu s minimom cukru a vyšším obsahom kakaa. Prípadne rovno siahnite po lowcarb dezertoch, ktoré si viete pripraviť sami doma. Sú rýchle, chutné nabité proteínmi a hlavne bez výčitiek nimi zaženiete chuť na sladké,“ dodáva odborníčka na ketodiétu.

Proteínový čokoládový puding

Na dve porcie budeme potrebovať nasledujúce suroviny:

4 kocky 80% horkej čokolády

2 vrecúška KetoDiet proteínového pudingu s čokoládovou príchuťou

400 ml polotučného mlieka

2 lyžice sušených brusníc bez pridaného cukru

3 lyžice vlašských orechov

Postup:

Vlašské orechy, brusnice aj tmavú čokoládu si najprv nasekajte nahrubo, pripravte do mištičky a pustite sa do pudingu – zmes na proteínový puding zmiešajte s vlažným mliekom a habarkou dôkladne rozmiešajte. Puding nechajte asi 20 minút zľahka stuhnúť (občas zamiešajte) a až potom do neho pridajte nasekané ingrediencie. Výnimočne môžete do pudingu pridať pár kvapiek brandy, aby bol výnimočný. Vzniknutú zmes opatrne vlejte do silikónových formičiek (napr. na muffiny), ktoré ste si predtým dôkladne vytreli kokosovým tukom, a dajte do chladničky stuhnúť aspoň na 2 hodiny, najlepšie cez noc. Pred vyklápaním najprv nožom opatrne oddeľte puding od formičky, prípadne si pomôžte teplou vodou. Aby puding lahodil oku, môžete ho ozdobiť orechmi.