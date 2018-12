5 rád ako prežiť ráno po firemnom večierku Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Či sa nám to páči alebo nie, koniec roka nezadržateľne klope na dvere a s ním aj čas firemných večierkov. Pre mnohých z nás sú tieto akcie spojené s príjemnou náladou, dobrým jedlom, ale aj dobrým horúcim punčom či iným silnejším nápojom, ktorý dokáže na druhý deň narobiť poriadnu „šarapatu“. Bez ohľadu na to, či to preženiete alebo nie.

Vianočné večierky sa stali populárnou súčasťou predvianočného obdobia, pomáhajú utužovať kolektív, či ohliadnuť sa za uplynulým rokom. Príjemná atmosféra, dobré jedlo, ani sa nenazdáme a skvelá zábava skončí až v ranných hodinách. Ale čo robiť na druhý deň, ak sme nerešpektovali zlaté pravidlo všetko s mierou a ráno musíme ísť do práce?

Pite veľa tekutín! Okolie mozgu je v prevažnej miere tvorené tkaninou plnou vody. Keď pijete, alkohol odvádza z tela vodu a prichádza na vás dehydratácia, ktorá vytvára v hlave tlak prejavujúci sa bolesťami. Preto je dôležité piť veľa vody či už počas popíjania, ale aj na druhý deň, aby ste telu vrátili požičané. Po opici pomáha napríklad zásaditá minerálna voda, ktorou si doplníte nielen tekutiny, ale aj chýbajúce minerály.

Dajte si niečo sladké! Rovnako dôležité, ako dopĺňať tekutiny, je potrebné aby sme telu dodali stratenú energiu. Po bujarom večierku vám napriek všetkému bude chýbať aj cukor. Súvisí to najmä s tým, že počas noci telo veľké množstvo spotrebovalo na trávenie alkoholu, a bunky majú málo energie na správne fungovanie. Preto si doprajte energiu v tekutej forme, či už ovocnú šťavu, ochutenú minerálku alebo ovocie.

Doplňte draslík! V čase dehydratácie stráca telo nielen vodu, či iné živiny, ale aj mimoriadne dôležitý draslík. Nízka hladinou tejto látky môže spôsobiť svalové kŕče, či náhle výkyvy tlaku, alebo iné kardiovaskulárne odchýlky, v dôsledku čoho sa necítite vo svojej koži. Stratu draslíka môžeme dohnať vypitím jedného poháru pomarančového džúsu, zjedením banánu, mandlí alebo zemiakov – nie chipsov😊. Ak nie ste fanúšik ani jedného, kvalitnú porciu draslíka môžete získať aj z minerálnych vôd, stačí pozrieť na etiketu!

Ak sa dá choďte do práce pešo!. „Keď už nastane situácia, že to preženieme, v prípade zdravého človeka môže pomôcť napríklad perlivá minerálna voda alebo aj obyčajná prechádzka na čerstvom vzduchu,“ odporúča gastroenterológ MUDr. Peter Minárik. Okrem toho, že sa rozhýbete, kyslík pomôže vášmu telu vyhnať škodlivé toxíny z tela. Do práce tak prídete sviežejší, triezvejší a hlavne vďaka endorfínom aj s lepším pocitom.