Karimatka čistá za minútu, stačí jednoduchý trik

Ako vyčistiť karimatku

Kedy ste naposledy čistili svoju karimatku? Ak odvtedy prešlo už pár týždňov, predstavte si, koľko špiny a baktérií na nej musí byť. S týmto vedomím by sa vám nabudúce na karimatke asi necvičilo dobre. Nastal čas ju vyčistiť. Máme pre vás šikovnú metódu, vďaka ktorej to zvládnete za minútu. Budete potrebovať len tri drobnosti, ktoré sa nájdu v každej domácnosti.

Čo potrebujete:

Citrón, prášok na pečenie a čistú hubku alebo kúsok látky.

Čo treba spraviť:

Nasypte do pohára čajovú lyžičku sódy bikarbóny, vyžmýkajte do neho citrón a potom zalejte vodou. Namočte do pohára špongiu alebo látku a vydrhnite ňou karimatku z oboch strán. Potom ju nechajte vysušiť, ale, pozor, nerobte to vonku. Slnko by totiž mohlo poškodiť povrch karimatky. Sušenie vnútri potrvá niekoľko hodín, preto si túto činnosť naplánujte v predstihu.

Prečo to funguje: Citrón je prírodný dezinfekčný prostriedok. Čistí a pohlcuje pachy. Sóda bikarbóna je jemný, ale takisto efektívny čistič. Spolu tvoria silnú kombináciu.

