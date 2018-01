Prečo mačky pradú Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Možno si myslíte, že pradúca mačka je ako človek, ktorý sa usmieva, alebo ako pes, čo od radosti vrtí chvostom. Pravda je však o čosi zložitejšia.

Mačka pradú nielen, keď sú šťastné, ale aj ak sú rozrušené alebo sa boja.Pradenie nie je len komunikačný nástroj, ale aj obranný mechanizmus. Mačky sa ním upokojujú v stresových situáciách alebo keď pociťujú bolesť. Môžete to pozorovať pri návšteve zverolekára, alebo keď mačka rodí.

Mačiatka sa rodia hluché a slepé a komunikujú pomocou vibrácií prenášaných pri pradení.

Nízka frekvencia mačacieho pradenia uvoľňuje dýchanie, pomáha pri hojení rán i budovaní svalovej hmoty a dokonca poskytuje úľavu od bolesti. A to nielen pre mačky, ale aj pre ich majiteľov. Ľudia, ktorí chovajú mačky, majú až o 40 nižšie riziko infarktu. Je tiež dokázané, že po interakcii s mačkou, ktorá pradie, ľuďom klesne krvný tlak.

Ako mačky pradú?

Mačky pomocou svalov pohybujú hlasivkami. Keď dýchajú, vzduch prechádza okolo vibrujúcich svalov, a to má za následok pradenie.

Zaujímavé je, že mačky, ktoré pradú, nedokážu ručať, a naopak. Je to spôsobené kostičkou v hlasivkách, ktorá je u druhov, ktoré ručia, ohybná. Vďaka tom môžu mačkovité šelmy vydávať hlboké ručanie. Zdomácnené mačky disponujú úplne stvrdnutou kosťou, ktorá im dovoľuje „iba“ vibrácie pri nádychu a výdychu.

Vedci nedávno identifikovali aj nový druh pradenia, tzv. prosebné pradenie, ktoré pripomína plač. Keď ho počujeme, inštinktívne chceme mačke pomôcť.

A čo mňaukanie?

Okrem pradenia rozoznávame u mačiek ďalších asi 16 komunikačných zvukov ako je mňaukanie či syčanie.

Dospelé mačky však mňaukajú iba pri komunikácii s ľuďmi, nie s inými mačkami.

„Mačky s nami komunikujú pomocou zvukov, pretože zistili, že my ľudia dobre nerozumieme, čo znamenajú ich švihania chvostom či myknutia uchom,“ hovorí Gary Weitzman, autor knihy How to Speak Cat (Ako hovoriť po mačkovsky).

O pár rokov pre nás možno bude jasné, čo nám chce náš pes či mačka povedať – vedci totiž pracujú na vyvinutí inteligentného prekladača psieho a mačacieho jazyka.

