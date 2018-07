O čom snívame – 7 najčastejších sexuálnych fantázií Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Možno žijeme v spoločnosti, ktorá je viac otvorená sexuálnym témam no podľa odborníkov máme ešte dlhú cestu.

Posledný prieskum však odhalil o čom najčastejšie snívame. Trafil sa aj do vašej predstavy?

Trojka

Takmer 89% opýtaných uviedlo, že sníva o trojke s inými. Ti, zadaní by najradšej do toho zatiahli práve svojho partnera.

Prieskum tiež odhalil, že muži heterosexuáli by najradšej zažili sex s dvoma ženami, zatiaľ čo ženy neprejavili uprednostňovanie pohlavia.

BDSM

Približne 65% účastníkov prieskumu fanatazírovalo o bolesti v podobe výprasku, kúsania či horúceho vosku.

Väčšina žien mala na mysli túžbu odovzdať sa partnerovi ako takú.

Troška si to okoreniť

Rôzne pozície, miesta či partneri. Veľa ľudí vyjadrilo túžbu jednoducho zmeniť svoju sexuálnu rutinu. Napríklad, ak mali obvykle sex v posteli, chceli zmeniť miesto, iní si predstavovali sex s úplne iným človekom.

Čítajte tiež: Nechránený sex. Tieto riziká väčšine nenapadnú

Sex na verejnosti

Miesto bolo jednou z najväčších fantazií u žien, pričom väčšina odhalila, že často snívajú o sexe na verejnom mieste, kde riskujete, že vás niekto prichytí.

Najčastejšie spomínané miesta boli kancelária, park či vo výťahu.

Otvorený vzťah

Veľké množstvo účastníkov ukázalo, že by chceli mať sex s ostatnými ľuďmi, ak by im to schválil ich partner.

79% mužov a 62% žien fantazírovalo o voľnom vzťahu. 58% priznalo, že si predstavuje ich partnera pri sexe s niekým iným.

Zmysluplný sex

Väčšina mužov i žien odhalila, že túžia po „zmysluplnom“ sexe, pri ktorom sa cítia žiadanými, cenenými a milovanými.

Sex s rovnakým pohlavím

Zatiaľ čo mnoho účastníkov sa označilo sa heterosexuálov, veľa z nich sa priznalo, že sníva o sexe s rovnakým phlavím.

59% žien uviedlo, že fantazíruje o iných ženách a 26% mužov o sexe s iným mužom.

Tak čo, našli ste sa?

Čítajte tiež:

Rozhovor s bývalou spoločníčkou. Je načase prestať idealizovať sexuálny priemysel

Sex v „trojke“: Chcú ho hlavne muži, no bývajú sklamaní