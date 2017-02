Skupina Black Sabbath posledným koncertom ukončila kariéru

Ohodnoť článok

(TASR) – Britská hudobná skupina Black Sabbath, všeobecne považovaná za jednu z hlavných osnovateľov žánru heavy metal, odohrala v sobotu večer posledné vystúpenie v rodnom Birminghame, čím oficiálne ukončila svoje takmer 50-ročné pôsobenie na svetovej scéne.

Black Sabbath sa rozlúčil

Počas dvojhodinového koncertu v hale Genting Arena predstavila skupina 15 skladieb, pričom setlist ukončila tradične svojím prvým hitom Paranoid, ktorý bol streamovaný na facebookovej stránke skupiny. Záverečné klaňanie sprevádzal ohňostroj a skupina zapózovala pre rozlúčkovú fotografiu.

Spevák Ozzy Osbourne poďakoval jasajúcemu davu za dlhoročnú podporu, pričom jeho príhovor sprevádzali konfety a balóny padajúce do publika. Pred finálnou šou pre stanicu BBC uviedol, že čelí náporu emócií. Zároveň potvrdil, že rozlúčkové turné bolo definitívnym zavŕšením Black Sabbathu. Svetové turné The End odštartovala formácia vlani v januári a zavítala v rámci jeho 81 vystúpení do Severnej i Južnej Ameriky, Oceánie a Európy. Finálny birminghamský koncert sa niesol vo výrazne nostalgickej nálade; iba jediná z odohraných skladieb bola totiž vydaná po roku 1972.

Black Sabbath založili v roku 1968 spevák Osbourne, gitarista Tony Iommi, basový gitarista Geezer Butler a bubeník Bill Ward. Hoci Osbourne v roku 1979 odišiel a vydal sa na sólovú dráhu, skupina nezanikla a vystriedalo sa v nej viacero členov. Reunion v klasickej zostave sa uskutočnil v roku 1997. Od roku 2012 však pre nezhody so skupinou neúčinkoval hráč na bicie Ward; aj na poslednom turné trojicu pôvodných členov dopĺňali bubeník Tommy Clufetos a hráč na klávesové nástroje Adam Wakeman. Jediným členom, ktorý v skupine zotrval počas celej jej existencie, je gitarista Iommi.

