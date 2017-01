Zoznam slovenských vecí, ktoré našincom žijúcim v zahraničí chýbajú každý deň

Ohodnoť článok

Ak ste nežili časť svojho života v zahraničí, toto jednoducho nepochopíte. Aj keď veľa Slovákov do zahraničia odchádza najmä za prácou a lepším platom, vždy si radi spomenú na naše Slovensko. Prečo? Každý, kto na Slovensku vyrastal je veľmi úzko spätý s nasledujúcimi vecami, ktoré spomíname v článku. Prečítajte si zoznam toho, čo Slovákom žijúcim v zahraničí chýba najviac zo Slovenska.

Slovákom v zahraničí chýba slovenské jedlo, no aj počasie na ktoré nadávame

Štyri ročné obdobia

Áno, aj keď na jar nadávame, že sú záplavy, v lete je nám príliš teplo, na jeseň príliš zima a v zime príliš tma, po čase to Slovákom v zahraničí začne chýbať. A to ani nemusia ísť ďaleko. Slovensko má veľmi ideálnu geografickú polohu v rámci Európy a aj celej planéty. Štyri ročné obdobia sa nám na Slovensku striedajú pravidelne a každé má niečo do seba. Už ani na juhu Talianska si neužijete tak skvelú zimu, akú máme my. Tí, čo žijú v Anglicku často chodia na letné dovolenky domov na Slovensko. Prečo? Chýba im slnko. Ak si teda s chuti zanadávate v pondelok ráno, keď uvidíte sneh na kapote vášho auta, spomeňte si na tých, ktorí by ten sneh radi videli.

Horalky, Kofola či bryndzové halušky

Láska ide cez žalúdok a obzvlášť láska k rodnej krajine. Aj keď už nie je problém získať horalky či kofolu vo viacerých svetových metropolách ako je Londýn alebo aj New York, také bryndzové halušky dostanete málokde. Slováci žijúci v zahraničí a najmä tí s podnikavým duchom si po svete otvorili slovenské reštaurácie a obchodíky, kde si môžu zahraniční turisti (a najmä Slováci) pochutnať na našich domácich produktoch. Avšak, samozrejme za vysokú prirážku. Kto by však odolal čerstvej Horalke na druhom konci sveta?

