Zmeny v Ryanair, ktoré potešili európskych cestujúcich

Ohodnoť článok

Prestupovanie s Ryanair, nový interiér, nové lety

Najobľúbenejšia letecká spoločnosť v Európe, Ryanair, konečne ohlásila viacero nových zmien. Redakcia Zaujímavosti pre vás pripravila prehľad týchto noviniek a aj to, ako tieto inovácie ovplyvnia cestovanie po Európe (a už aj po svete). Niektoré zmeny boli očakávané, iné doslova vyžiadané tlakom cestujúcich, ktorí sa v lietadlách necítili pohodlne. Poďme sa teda pozrieť na to, čo má Ryanair nové. S čistým svedomím však vieme povedať, že z Írskej nízko nákladovej leteckej spoločnosti sa s určitosťou stáva seriózna aerolinka.

Prestupovanie s Ryanair je konečne možné

Na vybraných letoch bude možné prestupovať v prestupných letiskách. Zatiaľ bol Ryanair (ako väčšina klasických nízkonákladoviek) iba „point to point“, čo znamenalo, že ste mohli letieť iba z bodu A do bodu B. Mnohí cestujúci robili to, že ak chceli prestúpiť, museli si kúpiť dve letenky zvlášť. Z hľadiska cestovania lietadlom nejde o šťastné riešenie, nakoľko v prípade, že prvé lietadlo meškalo a vy ste nestihli nadväzujúci let, Ryanair vám negarantoval kompenzáciu za meškanie a nestihnutie ďalšieho lietadla. Avšak, na vybraných trasách začína Ryanair predávať letenky s prestupov, čím sa tento problém vyriešil.

Nový interiér v Ryanair prekvapil modernosťou

Zažltnuté interiéry a farba, ktorá pohodlne nepôsobila ani náhodou. To je minulosť. Prečo? Ryanair sa rozhodol čiastočne zmeniť interiér svojich Boingov 737. Krikľavá žltá je zmenená na žlto-oranžovú a je jej v interiéri lietadla podstatne menej. Veľké plus dávame peknému LED osvetleniu lietadla, ktoré vyzerá naozaj veľmi luxusne.

Zmeny sa nevyhli ani toalete v lietadle, ktorá pôsobí veľmi moderne a vo svetle modrých LED svetiel až ukľudňujúco.

S Ryanair si zaletíte do Karibiku a Južnej Ameriky

Úplne najväčšou novinkou v Ryanair je popri letenkách s prestupom a novým interiérom spolupráca s AirEuropa s odletami z Madridu. Aj keď svoje lietadlá ešte letecká spoločnosť za oceán posielať nebude, letenku napríklad z Madridu do Buenos Aires už na stránke Ryanair kúpite. Odvezie vás tam však zatiaľ AirEuropa.

Tu však ceny leteniek neklesli vôbec, čo veríme, že sa čoskoro zmení. Ak sa Ryanair snaží ísť po stopách Nórskeho Norwegian alebo AirAsia, môžeme očakávať veľmi zaujímavé ponuky.

Čítajte tiež:

Letná dovolenka pod tristo eur. Máme pre vás tri tipy

Etiketa rozchodov. Čomu sa pri nich vyhnúť

9 geniálnych tipov na domáci tréning šteniatka