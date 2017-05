Celebrity, ktoré prišli o panictvo extrémne mladé. Angelina 14 rokov

Ohodnoť článok

Známe osobnosti a prepieranie ich osobného a sexuálneho života patria k sebe. Niektoré zahraničné celebrity prezradili, kedy prišli o panictvo – a verte, že ich mladý vek vás prekvapí.

Angelina Jolie / 14

„So sexom som začala ako štrnásťročná. Mala som priateľa a chcela som sa s ním viac zblížiť. Nezdalo sa mi to dostatočné. V jednom momente som schytila nôž a porezala som ho. On mi to oplatil rovnako. Nieslo sa to so mnou dlho – kedykoľvek som sa cítila uväznená, porezala som sa. Mám množstvo jaziev. Bola som v takom dobrodružnom veku. Stačilo zopár pív a už to išlo.“

Mario Lopez / 12

„Začal som strašne skoro. O panictvo som prišiel deň pred svojimi trinástymi narodeninami,“ píše v autobiografii Just Between Us. „Keď sa obzriem späť, tak len žasnem, no treba pochopiť, že v prostredí, v ktorom som vyrastal, všetci dospeli veľmi rýchlo.“

Kelly Osbourne / 13

„Keď som mala trinásť a samu seba som presvedčila, že som tehotná, hoci som ešte ani nezačala menštruovať.“

Johnny Depp / 13

„Prvý sex som mal okolo trinástich. Kým som dovŕšil štrnásť, vyskúšal som každú drogu, akú som mohol. Kradol som pivo, párkrát som sa vlámal do zamknutých tried, len aby som videl, čo je za „zakázanými“ dverami. Po čase človek zbadá, kam smeruje, a musí odtiaľ preč.“

Snooki / 14

„Mala som štrnásť. V susedstve sa okrem experimentovania nedalo robiť v podstate nič. Bol odo mňa starší a myslela som si, že sa mu páčim, no ukázalo sa, že to bol len blbec. Bolo to hrozné.“

Anthony Kiedis / 12

„Keď mal Anthony dvanásť rokov, išiel s otcom do klubu Rainbow Room, kde tancovala jeho priateľka,“ hovorí autor biografie speváka z Red Hot Chili Peppers. „Anthony sa ho opýtal, či by s ňou nemohol zažiť svoju prvú sexuálnu skúsenosť. Otec mu to v pohode odobril. Išli domov, kde otec v Anthonyho izbe pripravil obrovskú posteľ zo štyroch matracov. A tak prišiel o panictvo.“

Ansel Elgort / 14

„Mal som štrnásť a vôbec som nevedel, čo robím. Moja partnerka na tom nebola o nič lepšie. Dokonca som ani nenavodil dobrú svetelnú atmosféru. Keby sa dalo, to by som naozaj spravil inak. Robili sme to pod jasnou bielou žiarivkou rovno nad posteľou.“

Kim Kardashian / 14

„Povedala som mame, že by som to chcela robiť, a jej reakcia bola ‚OK, tak ti musíme zaobstarať antikoncepciu’. Bola naozaj otvorená a úprimná.“

Khloé Kardashian / 15

„Prísť o panenstvo vôbec nie je zábavné! Je to divné, bojíte sa a bolí to. Neviete, čo sa stane. Prvýkrát som to robila s chalanom, ktorý bol odo mňa starší a skúsenejší. Bolesť si veľmi nepamätám, ale viem, že som to chcela mať čo najrýchlejšie za sebou.“

Britney Spears / 14

Mama americkej popovej hviezdy prezradila v knihe Through the Storm, že jej dcéra prišla o panenstvo s osemnásťročným hráčom amerického futbalu.

Nick Cannon / 14

„Vždy ma priťahovali staršie ženy. Aj moja prvá sexuálna skúsenosť bola so starším dievčaťom. Na konci som plakal. Robili sme to v spacáku. Keď som navrhol, aby sme zmenili polohu, povedala mi, aby som z nej už zliezol. Potom ušla s kamarátkami na toalety, kde sa smiali.“

Robin Thicke / 13

Spevák prezradil, že keby sa mohol vrátiť v čase a niečo zmeniť, želal by si, aby celé „predstavenie“ trvalo viac ako pol minúty.

Diddy / 13

„Cítil som sa ako porno hviezda. Porno som pozeral už pekne dlho. V Bronxe ste si mohli prenajať hodinový hotel za dvadsať či tridsať dolárov. Vždy som ich mal pri sebe. S hrdosťou môžem povedať, že sex milujem. V obchode s pornom ma môžete nájsť pomerne často – nehanbím sa za to.“

