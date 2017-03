Britney Spears zmizla z obrazoviek. Zistili sme, čomu sa venuje dnes a ako zarába peniaze

Ohodnoť článok

V čase svojej najväčšej slávy bola Britney v každom bulvárnom plátku. Titulné stránky, paparazii, škandály, sex s SBSkármi, drogy, párty s Lindsey Lohan a Paris Hilton, najkratšie manželstvo v histórii či oholená hlava. To bola Britney ako ju poznáme. Čomu sa však venuje dnes a ako zarába peniaze? Pozreli sme sa detailne na jej Instagram a zistili, že aj keď už o Brit toľko nepočujeme, stále je aktívna a hudbu tvorí ďalej.

Tip redakcie: Ako si na Instagrame založiť pracovný profil?

Čo robí Britney Spears dnes a odkiaľ zarába peniaze na luxusný život v Beverly Hills?

Britney sa naďalej venuje hudbe a vystúpeniam. Po stopách Celine Dion dostala v Las Vegas kontrakt na sériu koncertov s názvom Piece of Me (kus zo mňa), kde ju môžete vidieť pomaly každý druhý deň. Ceny najlacnejších lístkov sa pohybujú už od 60 dolárov na osobu, no sklameme vás. Koncert sme zažili a Britney naživo nespieva. Skôr ide o zábavu a tanečné choreografie. Britney je známa tým, že na svojich vystúpeniach predvádza neuveriteľné „tanečky“, no spieva na playback. Kuriozitou je, že počas koncertu odznejú aj jej najstaršie pesničky, ktoré už budú mať 20 rokov ako „Baby One More Time“ alebo „Oops! I Did It Again“ ktoré už k serióznej dáme veľmi nepasujú.

Last night 💖💖💖 #PieceOfMe A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jan 21, 2017 at 9:25am PST

Okrem koncertnej šnúry, ktorá trvá už niekoľko rokov (a Brit sa na nej pekne nabalí) taktiež učí tancovať nádejné dievčatá v Los Angeles. Koľko stojí hodina moderného tanca s Britney Spears sme sa však ale nedopátrali.

S kým a kde žije? Čo jej deti?

Britney si užíva život popovej hviezdy v Los Angeles v časti Beverly Hills. Venuje sa športu a svojim dvom synom. Pravidelne navštevuje kostol a vyzerá, že jej život dostala do stabilnej hladiny bez divokých večierkov s Paris Hilton a Lindsey Lohan. Britney sa snaží ísť príkladom pre svoje deti a byž vzorá matka. Zatiaľ jej to ide, no čo nastane v momente, keď si jej deti pozrú videá na YouTube?

Stretching in the morning keeps me motivated 💜💜💜💜 Príspevok, ktorý zdieľa Britney Spears (@britneyspears), Dec 21, 2016 o 4:39 PST