Ohodnoť článok

Žiarivé farby, elegantné materiály, sviatočné dekorácie aj netradičné doplnky. To všetko môže byť súčasťou tohtoročnej vianočnej výzdoby v našom interiéri. Stačí sa inšpirovať najnovšími trendmi a v rytme vlastnej fantázie ich skombinovať s atmosférou v domácnosti.

Tip redakcie: Silvester v exotike: 3 cenovo dostupné destinácie, kde si nezabudnite zobrať plavky

Každý z nás má jedinečný vkus a od vianočnej výzdoby čaká niečo iné. Napriek tomu sa radi necháme strhnúť aktuálnymi trendmi, ktoré ovládli svet dizajnu a pred príchodom Vianoc sa stali hitom. Tie najkrajšie inšpirácie z oblasti výzdoby interiéru, ktorým sme právom udelili titul „kráľovné medzi vianočnými ozdobami,“ určite pošteklia aj vaše dizajnérske zmysly.

Vianočný veniec na vchodové dvere

Pri dekorovaní interiéru môžeme začať vchodovými dverami, ktoré si zaslúžia aspoň malý veniec. Najlepší je z umelého ihličia, ktoré nebude opadávať, previazaný farebnými stuhami. Po obvode dverí skúsme umiestniť pekne upravené vetvičky, no takisto radšej umelé.

Vkusný interiér chce správne farby

Kombinácia farieb zohráva dôležitú úlohu pri každom návrhu, čo platí aj v prípade vianočnej výzdoby. Pri výbere správnych odtieňov máme široké spektrum možností, čo sa dá uplatniť pri rôznych experimentoch. Aktuálne však letia svetlé farby, prevažne biela, na ktorej vyniknú ostatné farby doplnkov.

Žiarivé vianočné gule

Sú tu roky a stále si získavajú srdcia miliónov ľudí po celom svete. Bez žiarivých vianočných gúľ v metalických prevedeniach si už vianočné stromčeky ani nevieme predstaviť. Hodia sa ku každej farbe a ich optický lesk vynikne aj pri tlmenom svetle sviečok.

Elegantné ozdoby na schodisko

Veľké schodiská v domoch a poschodových bytoch nemusia zívať prázdnotou. Stačí na nich poukladať malé postavičky a zábradlia ovešať vencami alebo dekoráciami z umelého ihličia. Na niektoré schodíky môžeme dať aj svietniky, vďaka ktorým tmavé chodby trochu ožijú.

Kvety na Vianoce? Prečo nie?

S vianočnými interiérmi sa spája mylný názor, že kvety sa do výzdoby nehodia. Skôr naopak, nakoľko v zime vonku kvetiny nenájdeme, ich krásou si môžeme skrášliť aspoň interiér. Stačí položiť pekne upravenú vázu s niekoľkými malými bielymi kvietkami na stôl alebo poličku.

Sviatočné dekorácie pre krb

Kto má doma krb a plánuje pri ňom tráviť Štedrý večer, ten by si ho mal patrične vyzdobiť. Ak vedľa neho postavíme stromček, potom by malo ísť o jednoduchú a skromnú výzdobu, nech to nepôsobí prehnane. Postačí pár sviečok, veniec a nejaké vzorové vrecúška na darčeky.

Nezabudnime na huňaté bytové textílie

Okrem dekoračných prvkov môžeme myslieť aj na praktickú stránku výzdoby, na ktorú sa perfektne hodia bytové textílie. Aj pri nich máme pestrý výber, no chladivý satén či kašmír nebude napriek ich luxusnému vzhľadu to pravé. Skôr oceníme bavlnu a iné vlnené materiály, ktoré nás zároveň zahrejú. A kvôli samotnému dojmu budú najlepšie tie s vianočnými vzormi.

Na záver prichádza vianočný stromček

Vrcholom celej vianočnej výzdoby je samotný stromček, na ktorý bude smerovať najviac pohľadov. Pútavé ozdoby ako gule či hviezdy, zopár veselých figúrok a blikajúce svetielka dokážu divy. Už ho len správne umiestniť a položiť pod neho čo najviac štedrých darčekov.

Prehľad kráľovien medzi vianočnými ozdobami ponúka z každého rožku trošku, takže ako inšpirácia poslúži skvele. Teraz už len rýchlo na nákup, nech si niečím z najnovších trendov stihnete vyzdobiť interiér včas. Nám už len ostáva zaželať príjemné prežitie sviatkov a nech vám nové ozdoby spríjemnia magickú sviatočnú atmosféru.