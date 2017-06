Hľadáte bývanie v Bratislave? Porovnali sme ceny v obľúbených štvrtiach

Ohodnoť článok

Bývanie v Bratislave riešil už každý z nás. Ako si však vybrať tú správnu mestskú štvrť? Nuž, redakcia Zaujímavosti pre vás pripravila zoznam najobľúbenejších mestských štvrtí pri prenájme jednoizbového bytu. Ku každej štvrti sme napísali jej výhody a nevýhody a možnosti dopravy.

Bývanie v Bratislave nemusí stáť veľa. Porovnali sme ceny

Bývanie v Ružinove

Ružinov patrí medzi obľúbenú mestskú štvrť a je charakteristický pokojným životom. Obľúbené sú najmä lokality v okolo Ružinovského jazera a veľkou výhodou je doprava električkou do mesta. Zápchy sa vás teda týkať nebudú. Čo sa týka nevýhod, spomenuli by sme najmä hustú zástavbu, ktorá je však vyvážená počtom parkov a parčíkov. Ružinov je naozaj zelená štvrť Bratislavy.

Cena prenájmu dvojizbového bytu v Ružinove podľa stránky PredajPrenájom.sk: od 370 €/mesiac.

Bývanie v Starom Meste

Staré Mesto je pochopiteľne najdrahšia lokalita Bratislavy. Ceny prenájmu sa tu pri jednoizbových bytoch pohybujú od 450 €/mesiac. Výhodu tejto lokality je dostupnosť všetkých mestských služieb. Nevýhodou môže byť hluk vo večerných hodinách a nedostatku zelene. Byty sú tu taktiež staršie, no nie je to pravidlom.

Cena prenájmu dvojizbového bytu v Starom Meste podľa stránky PredajPrenájom.sk: od 370 €/mesiac.

Bývanie v Novom Meste

Bývanie v Novom meste je populárne najmä pre mladých ľudí a páriky. Nové Mesto je typické štýlovými nákupnými centrami, širokými ulicami a nie drahými bytmi. Korporácie, ktoré sídlia v okolí Polus City Center vo výškových budovách zamestnávajú stovky ľudí z celého Slovenska a aj sveta. Nové Mesto pôsobí dynamicky, rekreačne a je veľmi obľúbené.

Cena prenájmu dvojizbového bytu v Novom Meste podľa stránky PredajPrenájom.sk: od 400 €/mesiac.

Bývanie v Rači

Bývanie v Rači môže trochu odrádzať svojou vzdialenosťou od centra, no v skutočnosti ide o mylnú predstavu. Rača je z centra dostupná električkou už od 20 minút. Výhodné to je najmä počas pracovných dní, kedy bývajú od Pezinka veľmi veľké zápchy ráno aj večer. Autá tu idú doslova krokom. Rača mesto nepripomína a je typická najmä rodinnými domami, záhradami a vinohradmi ideálnym pre ranný beh alebo prechádzky so psom.

Cena prenájmu dvojizbového bytu v Rači podľa stránky PredajPrenájom.sk: od 400 €/mesiac.

Bývanie v Karlovej Vsi a v Dúbravke

Karlova Ves a Dúbravka má jednu charakteristiku. Zásadne je tam iné počasie ako v celej Bratislave. V centre svieti slnko? V Dúbravke sneží. Býva tu veľa študentov najmä pre nízke ceny prenájmu ubytovania a taktiež sídlom univerzít.

Klasické panelákové bývanie s krásnymi výhľadmi na Rakúsko a dostatkom prírody. Skúsili ste si už prejsť Devínsku Kobylu až do Devínskej Novej Vsi?

Cena prenájmu dvojizbového bytu v Karlovke a Dúbravke podľa stránky PredajPrenájom.sk: od 320 €/mesiac.

Bývanie v Petržalke

Petržalka zažíva v posledných rokoch svoju osvetu. V mysli Bratislavčanov dlho zafixovaná ako miesto s množstvom panelákov, dnes miestom na kľudný život. Veľa zelene, jazerá a nová štvrť s názvom Slnečnice určite priláka najmä mladé rodiny a páriky.

Cena prenájmu dvojizbového bytu v Petržalke podľa stránky PredajPrenájom.sk: od 300 €/mesiac.

Aký je váš nazor na bývanie v Bratislave a ceny bytov?

Čítajte tiež:

Projekt Slnečnice – útulné bývanie v pokojnej časti Petržalky

10 obývačiek, do ktorých sa zamilujete

Nízkoenergetické bývanie a jeho výhody