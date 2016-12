4 najčastejšie mýty o rohových sedačkách

Ohodnoť článok

Sedačka sa radí medzi základné prvky, ktoré patria do priestoru obývačky. Na výber je mnoho tvarov a každý z nich má svoje pre a proti. Jednou z možností je aj rohová sedačka v tvare L. Mnohí ju zatracujú, iní však našli v rohovej sedačke ideálny kompromis. Aké sú najčastejšie mýty, ktoré kolujú o týchto sedacích súpravách?

#1 Zaberajú veľa miesta

Najviac kritiky si nepochybne vyslúži argument, že rohové sedačky zaberajú veľa miesta. Mnoho ľudí pri pohľade na takúto pohovku usúdi, že sa skôr hodia do väčších priestorov a v malej miestnosti sú nepoužiteľné.

Nie je to celkom pravda. Rohová sedačka, naopak, výborne šetrí miesto. Vďaka tomu, že je umiestnená do rohu miestnosti, ideálne zúžitkuje priestor, ktorý by inak zostal nevyužitý.

TIP redakcie: Bývanie v rodinnom dome a zároveň aj dobrá investícia. Čo ponúka…

#2 Patria do rohu

Už zo samotného názvu vyplýva, že rohová sedačka patrí do kúta. Hoci sa väčšina ľudí rozhodne umiestniť sedačku tvaru L práve tam, nie je to jediný možný spôsob. Ak vám to veľkosť miestnosti dovoľuje, rohovú sedačku môžete položiť aj do priestoru.

Výhodou je, že sa dá pohrať s nasmerovaním sedačky – môže byť v priestore otočená rôzne. Takto si pomocou rohovej sedačky vytvoríte v miestnosti zóny, čím zrazu vykúzlite úplne inú atmosféru. Časť, do ktorej je otočená sedačka, vytvára priestor pre obývačku. Za sedačkou vznikne osobitný priestor, ktorý môžete využiť napríklad ako jedálenský kútik.

#3 Ponúkajú málo miesta

Ďalším dôvodom, prečo ľudia považujú výber rohovej sedačky za nevhodný, je pomer medzi veľkosťou sedačky a ponúkaným miestom na sedenie. Toto tvrdenie je podporované najmä faktom, že kus sedacej časti zaberá nevyužiteľný roh, v ktorom sa pravdepodobne pohodlne neusadí žiadny dospelý človek.

Rohová sedačka však aj napriek tomu poskytuje dostatok miesta na sedenie. Výhodou je dokonca možnosť ľahnúť si na jednej časti súpravy, pričom ostatní členovia rodiny alebo priatelia môžu využívať druhú časť na sedenie.

TIP redakcie: Bývate v dome? Dbajte na každoročnú údržbu!

#4 Rohovú sedačku nie je možné rozložiť

Môže sa zdať, že sa rohová sedačka kvôli svojim dvom spojeným častiam nedá rozkladať. V súčasnosti sú rohové sedacie súpravy nadizajnované tak, že bezproblémovo spĺňajú aj túto funkciu.

Pri takýchto pohovkách je vždy k dispozícii jedna časť, ktorá sa dá rozložiť, čím vznikne priestor na spanie. Výhodou pri rohových sedačkách väčších rozmerov je dokonca aj to, že sa nemusia rozkladať a v prípade potreby sa na nich jedna osoba pohodlne vyspí.

Foto: Bigstockphoto