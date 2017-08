Ohodnoť článok

Najvhodnejšie a najhoršie mesiace na otehotnenie podľa odborníkov na plodnosť.

Plodenie dieťaťa sa síce nedá úplne ovládať, ale výskumy zistili, že OBDOBIE, kedy sa to stane, môže hrať dôležitú úlohu. Rozhodnutie, kedy počnete dieťa, nie je vo vašich rukách.

Mnohé páry, ktoré sa usilujú otehotnieť, majú predstavu, kedy by chceli mať dieťa. Túžite napríklad po jeseni, aby váš potomok nebol najmladší v triede? Môže to hrať významnú úlohu, predovšetkým, ak dieťa začína školskú dochádzku. Ak sa však snažíte o jesenný termín, naozaj chcete byť tehotná počas horúceho leta?

Čas splodenia si v podstate nemôžete vybrať, ale pre plod znamená každý mesiac niečo iné. Existuje totiž „najvhodnejší“ čas na otehotnenie.

Podľa článku Janet Curriovej a Hannesa Schwandta zverejneného na portáli Proceedings of the National Academy of Sciences (Zápisky Národnej akadémie vied) je u bábätiek splodených v máji o 10% vyššia pravdepodobnosť predčasného narodenia. Deti počaté medzi júnom a augustom sú zase najväčšie, priemerne o deväť gramov ťažšie.

Zistenia Curriovej a Schwandta možno súvisia so skutočnosťou, že obdobie vývoja bábätiek splodených v máji sa končí v januári a februári, teda v chladnom období. Matky, ktoré otehotnejú v lete, majú väčšie bábätká a aj ony samy viac priberú.

Štúdia skúmala 647 050 skupín súrodencov, teda celkovo 1,4 milióna detí. Porovnávaní boli predovšetkým súrodenci, keďže v takom prípade boli faktory ako výchova z matkinej strany či ekonomický status konštantné. Na základe zistení spomínanej štúdie možno konštatovať, že najlepšie obdobie na počatie je od júna do augusta.

Ako sme však spomínali už na začiatku, nie je to v našich rukách. Akýkoľvek mesiac je skvelý, keď sa podarí splodiť nový život.

Zdroj: http://www.mirror.co.uk/lifestyle/family/best-worst-months-pregnant-according-10900034