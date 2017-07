Tipy na svieže letné dezerty z bratislavskej cukrárne Patisserka 5 (100%) 2 votes

Tipy na svieže letné dezerty

Mohlo by sa zdať, že sa v letných mesiacoch chuť na sladké zredukuje len na obligátnu zmrzlinu alebo nanuky. Je pravda, že sa nám vo veľkých teplách nechce točiť okolo rozhorúčenej trúby a vypekať, preto je šťastie, že existujú extra ľahučké letné dezerty, ku ktorým nebudete potrebovať žiadne únavné miešanie a vypekanie.

Šikovné cukrárky z bratislavskej cukrárne Patisserka nám prezradia overený recept, ako si za pár minút vytvoriť vskutku chutnú a zdravú lakocinku s čerstvým ovocím.

Leto patrí uvoľneným piknikom, grilovačkám, záhradným slávnostiam a narodeninovým oslavám pod holým nebom. Prirodzene viac túžime po šťavnatých dezertoch, plných voňavého čerstvého ovocia. Čím menej hutného cesta, tým lepšie pre náš žalúdok. V letných horúčavách si naše trávenie lepšie poradí s “lightovkami”. V prílišnom teple by nám krémeš alebo sacher nemusel urobiť dobre… Ak sa zrovna nechystáte zvárať v bani, vyberajte si sladkosti s menším kalorickým obsahom. Pomôžete tým svojmu metabolizmu a nadôvažok nebudete zbytočne unavení.

“V lete sa nám tažké krémové dezerty nežiadajú. Máme skúsenosti, že akonáhle nastane júl a prvé skutočne horúce dni, zákazníci sa doslova vrhajú na chladené cheesecaky s hŕbou ovocia, francúzske ľahké tarty a malé košíčky plnené ovocím,” hovorí Slávka, jedna z cukrárok Patisserky, ktorá pečením doslova žije. “Stálicou v našom menu je tiramisu, ktoré ide vždy na dračku,” dodáva s úsmevom. A práve vyletnenú verziu tohto dezertu vám ponúkneme v dnešnom recepte.

Letné tiramisu ľahučké ako pierko

Tiramisu je obľúbený taliansky dezert, ktorý sa udomácnil aj v našich končinách. V bratislavskej Patisserke ho nájdete v štandardnom dennom menu. Dievčatá si však pre vás tentoraz pripravili jeho letnú variantu, po ktorej sa vám doslova skrútia uši blahom! Obsahuje totiž sladučké maliny a tajnú prísadu: likér limoncello, ktorý dodá tomuto lahodnému dezertu záverečnú (kyslejšiu) bodku.

Mimochodom, viete, že slovo “tiramisu” znamená “zlepši mi náladu”? Urobme si teda náladu a pustime sa spoločne do extra jednoduchej prípravy tohto “náladoladiča”.

Na prípravu letného malinového tiramisu budete potrebovať: 200 g jemného cukru, 4 žĺtky, 100 g malín (alebo koľko ich vládzete zjesť :), 4 cl likéru amaretto, 500 g syra mascarpone, 250 g cukrárenských piškót, šálku kvalitnej kávy, kvalitný kakaový prášok a 4 cl likéru limoncello (môžete aj vynechať, ale práve on dodáva dezertu špecifickú a osobitnú príchuť).

Vyšľahajte cukor so žĺtkami (10 min) a vmiešajte polovicu likéru. Vidličkou, ale veľmi opatrne a jemne pridajte mascarpone. Dávkujte ho po lyžičkách a dôsledne, ale zľahka premiešavajte. Piškóty len ponorte do kávy a bleskurýchlo vyberte, aby sa vám nerozmočili na kašu. Ukladajte ich úhľadne na dno misy štvorcového tvaru. Každú vrstvu pokvapkajte likérom, posypte rovnomerne malinami a natrite krém. Povrch vyrovnajte a posypte kakaom tak, aby nebolo vidieť krém. Najlepšie sa vám bude pracovať so sitkom. Tiramisu následne nechajte tuhnúť v chladničke, aby sa prepojili chute. Pri podávaní nezabudnite hojne posypať malinami.

Ak by ste sa predsa len nechali zlákať na pozvanie do bratislavskej cukrárne, garantujeme vám, že nebudete vedieť, čo si vybrať skôr…

Letná cheesecake mánia

Hitovkou v letných mesiacoch je v Patisserke určite cheesecake vo svojich light verziách: napríklad, malinovo-pistáciový, ktorý vyniká nielen svojou nádhernou mramorovou výzdobou, ale aj perfektne vyváženou jemnou chuťou tvaroha a mascarpone. Cheesecake s poriadnou dávkou čerstvého ovocia (jahody, čučoriedky, maliny) vás svojou bombastickou kombináciou chutí doslova odpáli. “Klasický ovocný cheesecake patrí medzi srdcovky našich zákazníkov,” doplňuje so smiechom Slávka.

Pre tých, čo radi experimentujú cukrárky pripravili ozajstnú šmakovku: luxusný makový cheesecake s čerstvými figami. Alebo čo tak vyskúšať tento čučoriedkový cheesecake, ktorý je vylepšený ešte o famózne čučoriedkové pyré? Ak ste na broskyne, pochutnajte si nadýchanej a šťavnatej torte s vanilkovým korpusom. Je plnená neodolateľným broskyňovým krémom a sladučkými broskyňami.

Na všetkých spomínaných dobrotách si môžete ísť každý deň zamaškrtiť priamo do Patisserky, na Krížnu ulicu č. 3 v Bratislave alebo si ich priamo objednať aj s dovozom na telefónnom čísle +421 908 285 694.