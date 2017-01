Mýtus o light výrobkoch klame. Je to úplne inak, ako si myslíte

Ohodnoť článok

Aj vy máte nezadržateľnú chuť na sladké, nechcete zhrešiť a myslíte popri tom na svoju štíhlu líniu? Dobre to poznáme. Chuť na sladké je totiž náš prirodzený reflex, ktorý sa nám vyvinul pravdepodobne preto, aby nám chutilo materské mlieko. No ako ju ovládať vo vyššom veku?

Vynechať príjem sladkého by bolo veľkou chybou. Naše telo potrebuje sacharidy, pretože nám dodávajú energiu. No je rozdiel, aký druh cukru a v akom množstve prijímate a taktiež do akej miery ho dokážete spracovať v kombinácii s výdajom energie. Preto denný príjem energie treba dať vždy na pomyslenú misku váh a porovnať si ju s našimi aktivitami, ktoré počas dňa robíme. No ak chceme mať väčšiu kontrolu nad sladkým, pomôcť nám môžu sladidlá.

Pokojne siahnite po light verzii

„Existuje mýtus, že umelé sladidlá zvyšujú chuť na sladké. Toto tvrdenie nemá vo vede žiadnu oporu,“ tvrdí doktor Minárik. Ak si chcete teda dopriať osviežujúci nápoj, no dávate si pozor na kalorický príjem, pokojne siahnite po jeho light verzii. Potvrdzuje to aj rozsiahla britská vedecká štúdia (zdroj), podľa ktorej nápoje obsahujúce sladidlá nezvyšujú chuť do jedla a môžu pomôcť pri udržiavaní telesnej hmotnosti. Z ďalších záverov vyplýva, že napríklad tí, čo konzumujú len nízkokalorické a nekalorické nápoje, nemajú tendenciu kompenzovať si deficit cukru alebo energetickej hodnoty ďalšou konzumáciou iných druhov sladených potravín. Možno je to tak aj preto, že sladidlá sú v priemere stokrát sladšie ako cukor. Je možné nimi nahradiť veľké množstvo repného cukru a tým znížiť celkové množstvo prijatých kalórií. Sladidlá sú tiež vhodným pomocníkom v čase, keď sa snažíme vyhýbať potravinám s vyšším obsahom cukru, pri cukrovke a iných ochoreniach, keďže neovplyvňujú hladinu glukózy v krvi a nezvyšujú produkciu inzulínu.

Strava by mala byť vyvážená a pestrá

Výskumy tiež preukázali, že ľudia, ktorí konzumujú nízkokalorické a nekalorické potraviny a nápoje majú sklon konzumovať menej energeticky výdatných potravín a viac vitamínov a minerálov. V každom prípade, treba myslieť na to, že naša strava by mala byť vyvážená a pestrá a ani používanie sladidiel nie je „liekom“ na všetko. „Samotná voľba nápoja či potraviny s označením „light“ nemá ako taká zoštíhľujúci účinok, ale stáva sa súčasťou lepšej kontroly nad energetickou rovnováhou. Početné štúdie preukázali, že jedinci, ktorí konzumujú „light“ výrobky, potvrdzujú priaznivejšie výsledky pri redukcii váhy než jedinci konzumujúci potraviny a nápoje sladené cukrom,“ hovorí MUDr. Peter Minárik.

Najčastejší dôvod, prečo ľudia používajú nízkokalorické sladidlá, je ten, že chcú znížiť celkový príjem kalórií zo stravy a udržať sa v lepšej zdravotnej kondícii. Sladidlá sú už desaťročia bežnou súčasťou nášho jedálnička. Je dôležité, že všetky schválené sladidlá boli dôkladne testované a označené ako bezpečné pre ľudskú spotrebu u všetkých skupín obyvateľstva zo strany regulačných úradov po celom svete, vrátane Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Preto, ak sa chcete stať pánom nad svojou chuťou na sladké a svojou váhou, sladidlá sú pre vás jedným z riešení. Nezabúdajte však na pravidelný pohyb, bez ktorého ani vyvážená strava nespraví s vašim telom zázraky.