Rozhovor: Vynálezca Bluetooth o budúcnosti bezdrôtových technológií

Na čom v poslednej dobe pracujete?

Pracujem na tom, ako poslať rôzne druhy funkcií cez rádiové signály, ako je Bluetooth, určením vzdialenosti, nakoľko poloha a komunikácia dokopy budú veľmi silným nástrojom budúcnosti. Keď viete, aké zariadenia sú vo vašom okolí, viete povedať, akými funkciami disponujú. Ak však nepoznáte konkrétnu vzdialenosť, môže to byť nevýhodné.

Aké praktické využitie by mala táto funkcia?

Napríklad, máte svoj laptop a chcete vytlačiť dokument. Dnes môžete vyhľadať zoznam tlačiarní vo vašom okolí a ich mená. To je všetko. No s touto funkciou vám tlačiareň povie, že je vzdialená päť alebo desať metrov. Aspoň to je moja vízia, ako by sme mohli túto funkciu využiť. Je mnoho vecí, pri ktorých môžete profitovať s vedomím toho, ako vzdialené sú vaše zariadenia.

Vyzerá to, ako zaujímavý pokrok Bluetooth. Apple sa rozhodol prestať používať klasický jack na slúchadlá a ostatné spoločnosti zvažujú to isté. Ako to vidíte vy v oblasti bezdrôtových technológií?

Na Bluetooth som začal pracovať v roku 1994 a v tom čase bolo audio limitované na mono slúchadlá. V druhej vlne, myslím že to bolo okolo roku 2003, sme vynašli stereo a zvýšili prenos dát. No stále to nebolo ono. Bluetooth sa nám podarilo pretlačiť na trh a s oznámením Apple o ukončení používania 3,5mm jack-u sme plesali. To je úžasný krok v pred. Trh sa v oblasti bezdrôtových technológií vyvíja veľmi rýchlo a sľubne pre nás.

Zaskočilo vás zrušenie 3,5mm jacku? Ľudia sa sťažujú na horšiu kvalitu hudby

Ľudia vždy hovorili, že chcú mať CD kvalitu a vždy si na kvalitu hudby sťažovali. Ja som im vždy hovoril, že ak budeme na mobiloch prehrávať hudbu v CD kvalite, batérie sa budú vybíjať veľmi rýchlo a pre to sme sa spoliehali na kódeky (komprimované audio dáta). Samozrejme, že keď ste audiofil, bezdrôtová hudba sa pre vás nikdy nevyrovná 3,5mm jacku.

Bluetooth sa stále vylepšuje a zlepšuje svoje kvality aj vďaka AprX (kódek vysokej kvality).

Na toto mám odlišný názor. Ak si správne nastavíte SBC (základný Blietooth audio kódek), nemyslím si, že AptX spraví niečo lepšie. Enkódovanie vždy znamená nejaké straty. Ak chcete ísť bez strát, budete potrebovať preniesť niekoľko megabajtov za sekundu. Samozrejme, ako sa technológie vyvíjajú, máme lepšie kódeky. Verím, že väčšina ľudí ešte stále počúva MP3ky, ktoré sú komprimované.

Sú dobré a zlé kroky, ktorými sa môže dnes Bluetooth uberať? Myslíte si, že niektoré spoločnosti to robia lepšie ako iné?

Viem, že kódeky, ktoré spoločnosti používajú sú programovateľné. Môžete si nastaviť, či chcete fungovať na 128 až 320 kilobajtov za sekundu a čím nižšie pôjdete, bude to vždy na úkor kvality. Z našej perspektívy, vždy chceme mať dobré audio a to nie je len záležitosť kódekov, ale celý reťazec vecí. Ak máte zlé reproduktory, nič vám nepomôže.

Mimo Plantronics pracujete ešte na niečom?

Taktiež robím konzultanta v oblasti bezdrôtových technológií. Samozrejme, že sa nešpecializujem len na Bluetooth, no taktiež som dlhú dobu pracoval pre Ericsson.

Taktiež mám skúsenosti s WLAN a pre mňa najzaujímavejšie vždy bolo sledovať tieto odlišné systémy a analyzovať, ako sa stále držia na trhu. Veľa ľudí sa ma pýta, či nemôžeme mať len jeden bezdrôtový systém, ktorý prenesie všetko. No ja o tom nie som presvedčený. Vždy vidím tri odlišné veci, keď sa pozriem na mobilné zariadenia: veľké pokrytie, bezdrôtové pripojenie LAN a osobné siete ako Bluetooth. Každý z týchto systémov bol optimalizovaný iným smerom a preto je ťažké nájsť jeden, ktorý by zvládol to, čo všetky tri dokopy.

Trochu to znie, ako keby ste hovorili o 5G sieti

Ó áno. Máme milióny zariadení na jednom kilometri štvorcovom a musíme myslieť na to, ako sa navzájom tieto zariadenia spoja. Bol na to systém optimalizovaný?

Čo si myslíte o zariadeniach ako je Cassia Bluetooth Router? Myslíte, že v budúcnosti uvidíme viac podobných produktov od rôznych spoločností?

Vo vašom okolí je mnoho zariadení, na ktoré by ste sa chceli pripojiť. No na kombináciu signálov budete potrebovať agregátor. Neprekvapuje ma, že na trh prišli zariadenia ako je toto.

Aké to bolo vymyslieť a predstaviť svetu Bluetooth?

V roku 1994 som bol vo Švédsku a pracoval pre Ericsson. Chceli zvýšiť hodnotu svojich telefónov a používali káble a infračervené. Ak však chcete mať slobodu, chcete to robiť bez káblov. V roku 1994 neboli ešte mobilné telefóny spotrebným tovarom no potrebovali sme niečo, čo bude podporovať prenos dát a hlasu na to, aby sme sa zbavili notoricky známeho infračerveného.

Bolo mi povedané, že mám vyvinúť systém, ktorý je bezdrôtový, digitálny a bude podporovať prenos dát a hlasu. Začal som s prázdnym listom a vyvinul som Bluetooth. Pozrel som sa na aktuálne a existujúce systémy, ktoré sa v roku 1994 používali a vedel som o mnohých mobilných systémoch, ktoré však boli príliš komplikované a mali krátky dosah. Ericsson odo mňa chcel, aby som vyvinul „point-to-point“ systém pre zariadenia, ktoré boli v dosahu.

Jediné, čo sa tomu podobalo bolo walkie-talkie, čo boli dve zariadenia, ktoré prenášali hlas medzi sebou. Klasické vysielačky. Keď som ľudom Bluetooth predstavil, povedali mi, že mám na mysli walkie-talkie.

Ako dlho trvalo dať všetko dokopy?

V roku 1994 som nemal skoro nič. No čoskoro sa mi podarilo získať ľudí, ktorých so zapojil do projektu a čoskoro sme začali uvažovať nad tým, že všetko zmestíme do jedného čipu – čo nikto pred tým nikdy nespravil. Ericsson mi povedal, že nechce žiadne externé komponenty ako káble či rezistory a všetko musí byť integrované. Po určitej dobe bol hlavný kontrolór projektu prekvapený, čo sme vymysleli.

Všetci však vedeli, že ako spoločnosť, ktorá vyrába mobilné telefóny niečo takéto nemôže len tak priniesť na trh a pre to sme museli vytvoriť okolo Bluetooth celý ekosystém. V roku 1997 sme našli partnerov a priniesli Bluetooth na trh.

Zamerali sa na spoločnosti ako Intel a Nokia, kde Intel bol veľmi potešený, nakoľko vyrábali notebooky a nemohli ich prepojiť medzi sebou. Vtedy sme ešte wireless LAN nemali a na pripojenie na internet sa využíval mobilný telefón. Avšak, mobily chceli prepojiť s počítačmi pomocou Bluetooth. Spojili sme sa taktiež s IBM a Toshibou. Chceli sme presvedčiť aj Microsoft, no spočiatku neboli ochotní.

Zo začiatku ľudia nevedeli, čo to Bluetooth je a na čo slúži. Volali sme to „evanjelizovanie“ a ukazovali zákazníkom, ako sa Bluetooth používa. Trvalo to však nejaký čas a až v roku 1999 sa nám podarilo celý Bluetooth systém predstaviť svetu. Avšak, hneď na to prišiel internet taký, ako ho poznáme dnes a Bluetooth si nikto nevšímal. Skutočný boom nastal až v rokoch 2003 a 2004, kedy ho malo integrovaných vyše jedného bilióna zariadení.