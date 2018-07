Neverte fámam, dodržujte pitný režim, vaše telo sa vám poďakuje Ohodnoť článok Ohodnoť článok

So stúpajúci teplotami sa priamo úmerne objavujú správy a „štúdie“ o škodlivosti pitného režimu. A i keď vieme, že voda je základ života a potrebná pre všetky základne metabolické procesy v tele, neraz sa necháme týmito správami presvedčiť a obmedzíme svoj pitný režim. Avšak proti tomuto trendu bijú lekári na poplach, keďže práve leto je jedno z najrizikovejších období.

Letné mesiace sú z pravidla charakteristické vysokými teplotami, na ktoré naše telo reaguje zvýšením výdajom vody v podobe potenia. No napriek tomu neraz sami podceňujeme potrebu správnej hydratácie a málo pijeme. Ruku na srdce, koľko z nás si povie, že napijem sa neskôr, alebo cestou do práce či na stretnutie. Ale spravíme naozaj tak? Sledovali ste niekedy koľko vody ste reálne vypili počas dňa? Možno budete sami prekvapení, že je to menej ako je odporúčané denné množstvo, ktoré by sa malo pohybovať zhruba medzi 2 až 2,5 litrami tekutín. „Obzvlášť v lete môže dospelý človek denne stratiť až niekoľko litrov tekutín a tie treba neustále dopĺňať, ináč sa stráca výkonnosť aj odolnosť,“ upozorňuje MUDr. Peter Minárik a ďalej dodáva: „Straty potením môžu v extrémnych prípadoch dosiahnuť až 2 litre za 1 hodinu.“

Ako by mal vyzerať pitný režim v lete?

Potreba príjmu tekutín je veľmi individuálna a rastie v závislosti od telesnej hmotnosti, stravovania, fyzickej aktivity alebo teploty. Je vedecky preukázané, že už strata 2 % vody z tela spôsobuje príznaky dehydratácie, ako sú bolesti hlavy, malátnosť, poruchy sústredenia a strata koordinácie. Preto je dobré si odsledovať príjem počas celého dňa. Prípadne, ak nemáte priestor a žijete hektickým životom, skúste si rozložiť pitný režim. Podľa MUDr. Minárika je vhodné si príjem tekutín rozdeliť do pravidelných intervalov a piť rovnomerne v priebehu celého dňa. „Napríklad, ak vypijeme 2,5 litra tekutín denne, je vhodné príjem rozdeliť na režim 5×500 ml prijatých tekutín, ktorý môžeme spojiť s bežnými 5 dennými príjmami jedla – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera,“ doplnil Minárik.

Pri takomto režime sa nemusíte obávať dehydratácie, a už tobôž nie „prepitia“ vodou. Potreby sú však individuálne a spotreba vody u jedinca záleží od niekoľkých faktorov – vek, telesná hmotnosť, strava, fyzická aktivita alebo vonkajšia teplota. Preto netreba zbytočne experimentovať, ale stačí používať zdravý rozum. Každé telo si vypýta toľko vody, koľko spotrebovalo a koľko opätovne potrebuje doplniť. Avšak ani v tomto prípade nezabúdajte na známe všetko s mierou.