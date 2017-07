Ak robíte nasledovné, ste konverzačný narcista

Ohodnoť článok

Myslíte si, že ste konverzačný narcista?

Ak máte tendenciu dominovať každej diskusii, radi sa počúvate a každú tému obrátite na seba, zrejme ste konverzačný narcista. Tu sú ďalšie znaky toho, že to môže byť aj váš prípad.

Ľudia sa vyhýbajú rozhovoru s vami

Ak ste v rozhovoroch príliš dominantní, ľudia sa s vami nebudú chcieť rozprávať. Ak sú príliš slušní na to, aby vám povedali pravdu do očí, radšej sa vám proste vyhnú.

Z rozhovoru si nepamätáte prínos toho druhého

Ak ste konverzačný narcista, druhých veľmi nepočúvate. Čakáte len na moment, kedy budete môcť spustiť vy.

Tip redakcie: Ako opeknieť a neminúť ani cent

Keď niekto rozpráva, snažíte sa nájsť v príbehu niečo, čo sa vás týka

Témy sa okamžite chytíte a nasmerujete rozhovor smerom, ktorý vás zaujíma – teda k sebe.

Používate frázy ako „to ešte nič nie je, vieš čo sa stalo mne?“

Máte svoje overené frázičky, ktorými prerušujete ostatných a začínate rozprávať o sebe.

Iní ľudia vás nudia

Ak pri počúvaní ostatných neviete obsedieť a nudíte sa, zrejme by ste radšej rozprávali vy.

Váš príbeh je vždy „lepší“

Nech už druhí povedia hocičo, váš príbeh je zaručene lepší. Dialógy vnímate trochu ako súťaž a neustále sa snažíte ostatných „poraziť“. Ak niekto rozpráva o šialenom zážitku, vy ponúknete ešte šialenejší. Dokonca opakujete jeden príbeh aj niekoľkokrát, jednoducho preto, že si to podľa vás zaslúži. Nezaslúži.

Myslíte si, že ľudia nemajú čo povedať…

… no v skutočnosti im na to len nedáte priestor. Ak sa vám po každom rozhovore zdá, že ľudia sú plytkí, možno to nebude nimi.

Máte o sebe mienku skutočného zabávača

Ak si po každom večeri na pive poviete, že ste to opäť „dali“, mýlite sa. Je rozdiel medzi rozhovorom s priateľmi a one man show. Vaša úloha nie je všetkých zabávať, ale rozprávať sa a počúvať.

Zvyšujete hlas, aby ste sa dostali k slovu

A to nie len kvôli krátkej vsuvke, ale hotovému monológu. Takto si veru priateľov neudržíte.

Zdá sa vám, že ste moc priami

Ak si po väčšine rozhovor poviete, že ste prezradili priveľa alebo zašli priďaleko, tak to najskôr bude pravda. Často prezradíte aj niečo veľmi osobné, len aby ste slovo mali naďalej vy a aby vám ostatní venovali pozornosť. Ľudia však o vás nechcú vedieť úplne všetko. Chcú len, aby ste niekedy aj počúvali.

Máte tendenciu stýkať sa s nezaujímavými ľuďmi

Vyberáte si ich preto, aby ste mohli o to viac vyniknúť. Nemáte záujem o rozhovor s ľuďmi, ktorí naozaj majú čo povedať – potom by predsa nezostal čas na vás.

Ak priateľov unudíte, nájdete si nové obete

Keď zbadáte, že príbeh, ktorý opakujete stále dokola, už nikoho pri stole nezaujíma, presuniete sa do druhej skupinky a spustíte odznova: „To ešte nič nie je…“

V správach jasne vidíte, že píšete najviac

Niektorí jedinci prenášajú svoj narcizmus aj na sociálne siete a do správ. Ak na jednu správu od kamarátky pripadá dvadsať vašich, mali by ste jej dať viac priestoru.

Ľudia o vás vedia všetko, ale vy o nich vlastne nič

Ak o vás váš priateľ vie každý detail, ale vy ani netušíte, odkiaľ pochádza, je viac ako možné, že ste konverzačný narcista. Ľudí využívate ako osobných terapeutov, no sami im veľmi nenačúvate. Nič, čo majú na srdci, neudrží vašu pozornosť dostatočne dlho. Radšej konverzáciu zvrtnete na seba.

Čítajte tiež:

Keď hovoríme jedno a myslíme si druhé: Ako dešifrovať ženské frázy

Najzákernejšie podvádzanie nie je fyzické. Ako odhaliť emocionálnu aféru

6 dôvodov, prečo zapájať deti do domácich prác

Zdroj: http://www.lovepanky.com/my-life/better-life/conversational-narcissist-signs