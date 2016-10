Ohodnoť článok

…zvládnuť návrat do práce

Je krásny slnečný deň. Slnko vás s ľahkosťou vytiahne z postele a dláždi cestu na pláž. Ležíte na pohodlnom lehátku, pofukuje morský vánok a v dlaniach vás chladí osviežujúci drink. A čo je toto? Poškuľuje po vás sexi plavčík alebo susedka o dve lehátka ďalej? Krásna predstava… Ale už sa zobuďte! Vaša dovolenka to má dávno zrátané a vy ste v práci… Šok!

Je síce stále krásny slnečný deň, ale koho by to tešilo? Ani za toho boha sa vám nechce vyliezť z postele, pretože viete, že vás nečaká šumiace more. Slnko vám lezie na nervy, pretože cez okno praží rovno na váš pracovný stôl. Po pár minútach ste zalepený na spotenej stoličke a striedavo zdvíhate polky, aby ste ich aspoň na pár sekúnd vyvetrali. Žiaden morský vánok, ale hnusná klíma, ktorá fučí rovno na váš spotený krk, alebo ventilátor, ktorý má to najlepšie už za sebou a funguje len na čestné pionierske. Váš pohľad padá na tretiu vrelú kávu, ktorá je v tejto situácii rovnako bezradná, a vy viete, že by vás prebrala, iba keby ste sa ňou obarili. Sexi plavčík? Zabudnite. Jediný, kto po vás bude poškuľovať, je váš nervózny šéf… Yes, práca šľachtí človeka!

Návrat do práce môže byť pre telo aj myseľ ťažkou skúškou. Doslova príšernou. Tragikomické je, že čím viac ste oddýchnutý (závisí od dĺžky dovolenky), tým katastrofálnejší bude návrat (závisí od množstva odložených a nahromadených povinností). Nie je však dôvod, prečo by ste mali vešať hlavu. Stačí spoznať a osvojiť si tri základné pravidlá, ako zvládnuť návrat do práce.

Ako zvládnuť návrat do práce

1. Určite si checkpoint

A nie jeden! Ich ideálny počet za deň sa rovná počtu odrobených hodín. A čo to znamená? Moment, na ktorý sa budete tešiť. Moment, kedy vyvetráte obe polky naraz, lebo sa napríklad prejdete do kuchynky. Bežný checkpoint je napríklad obed s kolegami. Už rozumiete? Všetci sa naň tešia až tak, že už o 9:30 pozerajú, kde majú aké menučko. Ale to nestačí. Jediná možnosť, ako prežiť prvý deň v práci, je rozmeniť ho na drobné. Naplánujte si jeden checkpoint na každú hodinu alebo po splnení nejakej úlohy. Stačí dvoj- až trojminútový. Bude to pre vás motivácia a odmena zároveň. A čo to má byť? Čokoľvek! Vydať sa na rýchly lov do spoločnej chladničky, spočítanie roliek toaletného papiera na wecku, zbytočné rolovanie nástenky vášho FB alebo robenie zle pracujúcim kolegom. Po pár minútach sa síce vrátite do práce, ALE s vidinou ďalšieho osviežujúceho checkpointu.

2. Hoďte sa na maródku

Áno, znie to ako zúfalý krok, ale čo už. Vraj nemôžete z práce odísť? A prečo? Zapustili ste tam korene a spolu s vami odídu aj základy budovy, v ktorej pracujete? Máte pocit, že bez vás niečo nepôjde? Ale prosím vás. Nie ste až taký dôležitý. Okrem toho s najväčšou pravdepodobnosťou okolo vás sedí pár kolegov, ktorí nebudú mať tú drzosť viať si PN-ku hneď po dovolenke. A to je skvelé! Máte tak istotu, že v práci ostane minimálne jeden zúfalec, na ktorého môžete svoje povinnosti hodiť. Ak nie PN-ku, vezmite aspoň paragraf. Aj jeden deň je viac než nič, a uvidíte, že to bude prvý a poslednýkrát, kedy sa budete tešiť na preventívku u zubára či gynekológa.

3. Urobte si zoznam

Ak ste lojálny zamestnanec a ostávate v práci (napriek fantastickému pravidlu číslo dva), posledná rada znie: urobte si zoznam. Podotýkam, že tretie pravidlo je aplikovateľné na akúkoľvek oblasť života – práca, partnerstvo, zlé známky detí… Spíšte na papier tie najťažšie a najzložitejšie úlohy. Tie, ktoré vás doslova desia. Niektoré bosorky radia takéto zoznamy páliť alebo utopiť v lavóre s vodou… Ja radím, váš zoznam demonštratívne zjesť! A prečo? Všetci predsa vieme, na čo sa váš zoznam premení, ak sa vám ho podarí stráviť. Potom si môžete pokojne povedať: ak nejde o život ide o…

Práci česť! 🙂

