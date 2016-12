Ohodnoť článok

(TASR) – Západoslovenské domácnosti ceny elektriny v roku 2017 nepotešia. Uviedol to predseda Združenia dodávateľov energií (ZDE) Michal Hudec k cenám elektriny pre domácnosti v roku 2017.

Pripomenul, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) tento týždeň komunikoval zníženie priemerných koncových cien elektriny pre domácnosti. “Cena elektriny na trhoch poklesla. Podľa vzorca pre výpočet cien pre rok 2017 dokonca veľmi výrazne. Vzorec pre rok 2018 už tak optimisticky nevychádza a dnes už vieme, že cena silovej elektriny pre rok 2018 preto nevyhnutne stúpne,” myslí si Hudec.

Ceny elektriny sa zvýšia

Napriek tomu, nie všetky domácnosti nové koncové ceny elektriny v budúcom roku podľa Hudeca potešia. “Napríklad, domácnosti pripojené do sústavy Západoslovenskej distribučnej si priplatia výrazne v prípade, ak používajú elektrinu na vykurovanie. Vychádzame z predpokladu zatiaľ nezmenenej výšky tarify za prevádzkovanie systému, ktorá taktiež vstupuje do koncovej ceny elektriny,” poznamenal. “Podrobnejšou analýzou rozdielov koncových cien v jednotlivých regiónoch Slovenska zistíme, že cena distribúcie je u jednotlivých distribútorov výrazne rozdielna. Práve cena Západoslovenskej distribučnej vychádza najdrahšie, a to vo výške viac ako 27 eur/ megawatthodinu (MWh). Na porovnanie, cena Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie začína od 7,7 eura/MWh, cena Východoslovenskej distribučnej 11,1 eura/MWh,” spresnil Hudec.

Doplnil, že cena, za ktorú mali dodávatelia nakúpiť komoditu pre domácnosti na Slovensku pre rok 2017 vychádza podľa vzorca v cenovej vyhláške na 26,93 eura/MWh. Zdôraznil, že ZDE navrhlo ÚRSO v období príprav novej regulačnej politiky a prípravy následných cenových vyhlášok zjednotenie distribučných a dodávateľských taríf celoplošne pre územie SR. Prax v minulosti bola totiž taká, že regulátor stanovil pre domácnosti 8 taríf, ale ponechal distribučným spoločnostiam voľnosť, ktoré z nich ponúknu zákazníkom. Západoslovenská distribučná uplatnila päť, Stredoslovenská energetika – Distribúcia osem a Východoslovenská distribučná šesť taríf. Napríklad, víkendovú chalupársku tarifu si preto mohli žiadať iba odberatelia na strednom Slovensku.

ÚRSO podľa Hudeca však rozhodol a zjednotil ale niečo úplne iné. Zjednotil tarify distribúcie pre domácnosti a firmy. Zaviedol 10 taríf, medzi ktoré zaradil aj nové tarify pre odberné miesta vybavené tzv. inteligentným meraním či osobitnú tarifu pre odberné miesto pre nabíjaciu stanicu elektromobilov. Opakovane však ponechal slobodu distribučným spoločnostiam, ktoré z taríf sa budú reálne uplatňovať.

