USA: Zomrel tvorca hamburgeru Big Mac, ktorý vymyslel v roku 1967

(TASR) – Tvorca hamburgeru Bic Mac, James Delligatti, zomrel vo veku 98 rokov. Tento nájomca licencie spoločnosti McDonald’s v meste Uniontown vymyslel hamburger, ktorý sieť reštaurácií rýchleho občerstvenia preslávil, pred takmer 50 rokmi.

Človek ktorý nám priniesol Big Mac

Hovorkyňa spoločnosti McDonald’s Kerry Fordová dnes potvrdila, že Delligatti zomrel doma v kruhu svojej rodiny v pondelok večer. Delligatti v roku 2006 pre tlačovú agentúru AP povedal, že vedenie spoločnosti McDonald’s najskôr jeho myšlienke na dvojitý hamburger so šalátom, syrom, nakladanými uhorkami a cibuľou v sezamovej žemli odolávalo, pretože jednoduché hamburgery, cheeseburgery, hranolčeky a mliečne koktaily sa dobre predávali. On však chcel ponúknuť väčšie hamburgery a bol o ne taký záujem, že najskôr ich rozšíril do všetkých svojich 47 prevádzok v pittsburghskej oblasti a v roku 1968 sa začali predávať v celých USA. Mesto Uniontown leží asi 60 kilometrov južne od Pittsburghu.

