RegioJet spojí vlakmi Bratislavu s Prahou dvakrát denne

Bratislava 30. novembra (TASR) – Český súkromný dopravca RegioJet spojí dvakrát denne vlakmi Bratislavu s Brnom a Prahou. Dopravca dnes totiž podľa hovorcu Aleša Ondrůja dostal oficiálny list od českého správcu železničnej infraštruktúry – Správy železničnej dopravnej cesty, v ktorej mu potvrdil cestovný poriadok spojov na tejto trase.

RegijoJet spojí Prahu s Bratislavou

Vlaky RegioJet začnú na tejto trase jazdiť od pravidelnej úpravy cestovných poriadkov, ktorá nastane 11. decembra. Z Bratislavy budú spoje odchádzať skoro ráno a poobede. Prvý spoj pôjde z hlavnej stanice každý deň o 5.45 h a do Prahy príde o 9.42 h. “Jazdná doba bude 3 hodiny a 57 minút. Vlak bude okrem toho zastavovať aj v Kútoch, Břeclavi, Českej Třebovej a v Ústí nad Orlicí,” priblížil Ondrůj.

Druhý vlak bude vychádzať z Bratislavy o 15.10 h a do Prahy príde o 19.42 h. Zastavovať bude aj v Kútoch a v Břeclavi. V opačnom smere z Prahy do Bratislavy bude ranný spoj odchádzať o 7.15 h s príchodom do slovenského hlavného mesta o 11.12 h. Druhý spoj bude z Prahy vychádzať o 15.19 h a do Bratislavy príde večer o 19.12 h.



Okrem spojov medzi Bratislavou a Prahou spustí RegioJet aj vlakovú linku z Prahy cez Brno a Břeclav na Hodonísko a do Starého Města pri Uherskom Hradišti. Premávať bude jedenkrát denne.

