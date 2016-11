Ohodnoť článok

Prvým menom POHODY 2017 sú víťazy MERCURY PRIZE ALT-J. Príďte si ich pozrieť 6 až 8. júla 2017 na Letisko TRENČÍN

Ich debut An Awsome Wave z roku 2012 získal prestížnu Mercury Prize. Druhý album This Is All Yours (2014) vystrelil hneď po zverejnení na prvé miesto britskej hitparády. Aj preto niet divu, že v 2015-tom zahrali na Glastonbury na hlavnom Pyramide stage a headlinovali aj festivaly ako Primavera, Latitude, Sziget, Open’er a Lollapalooza. Po ročnej prestávke sa budúce leto opäť predstavia na festivaloch, okrem iného aj na Pohode 2017.

„Debutovým albumom sa im podarilo preukázať, že sú talentovaní hudobníci, literárni nadšenci a milovníci obraznosti“ – Drowned in Sound (Ruth Singleton)

„Podmanivá zmes nenásytných groove-ov a hlboká naliehavosť“ – The Guardian (Paul Lester)

„Úplne zrozumiteľná a prístupná zbierka krásnych popových piesní“ – BBC (Jen Long)

Alt-J

Alt-J sa spoznali na škole, kde v roku 2007 založili kapelu. Pôvodný názov „Daljit Dhaliwal“ a neskorší „Films“ napokon zmenili na klávesovú skratku pre trojuholníkovitý symbol delta na klávesniciach Mac. Keďže prvé skúšky mali na internátoch museli skúšať bez basy a bicích. Po škole sa presťahovali do Cambridgeu, kde niekoľko mesiacov pracovali na svojich skladbách. Oplatilo sa. Výsledkom bola zmluva z Infectious Music a rovnomenné EP ∆, na ktorom nechýbal ani hit „Breezeblocks“. Klip ku skladbe si odvtedy pozreli ľudia na YouTube 116 miliónkrát a na Spotify má 154 miliónov prehratí

Koncom mája 2012 vydali debut An Awesome Wave, ktorý okamžite vystrelil Alt-J medzi najsledovanejšie začínajúce kapely. Koncom leta o nich Sam Wolfson z Guaridanu napísal: „Výsledkom tvrdej päťročnej práce je nahrávka, ktorá znie skôr ako zrelý, v poradí tretí album plný veľkých myšlienok, než znôška skladieb študentov nahratých v ich podnájmoch. Album vystrelil v britskej hitparáde medzi TOP 20, singel je vo všetkých rádiách a sú pravdepodobnými favoritmi na zisk Mercury prize.“ Wolfson to napísal týždeň pred zverejnením nominácií a dva mesiace pred samotným vyhlásením Mercury Prize. Mal pravdu. Prestížne ocenenie si prevzali počas jubilejného 20. ročníka súťaže. Nestačili na nich Ben Howard, Django Django, Jessie Ware, Lianne La Havas či Richard Hawley. Okrem toho získali za album Ivor Novello Awards udeľovanú Britskou akadémiou songwriterov, skladateľov a autorov.

V septembri 2014 vydali druhý album „This Is All Yours“, ktorý v britskej hitparáde dosiahol na úplný vrchol. Album bol tiež nominovaný na najlepší alternatívny album na 57. Grammy a na ocenenie

IMPALA – Európsky nezávislý album roka. Prestížne nominácie a ocenenia, úspech kapely v predajnosti albumov a na sociálnych sieťach potvrdili aj na pódiu, vďaka čomu úspešne vypredávali koncerty a získali headlinerské sloty na najväčších európskych festivaloch. Po tohtoročnej pauze sa na festivalových pódiách opäť predstavia v 2017-tom. Máme veľkú radosť, že medzi nimi bude na Pohoda.