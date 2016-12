Ohodnoť článok

SHMÚ: Meteorológovia varujú pred silným vetrom a snehovými jazykmi a závejmi

Bratislava 2. decembra (TASR) – Slováci sa dnes opäť musia pripraviť na silný vietor, snehové jazyky a záveje, na niektorých častiach územia i na sneh. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pred nimi varuje na svojej internetovej stránke.

Výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom vydal v Banskobystrickom, Nitrianskom, Trnavskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Výskyt silného vetra môže krátkodobo dosiahnuť v nárazoch 80 až 100 km/h. “Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,” upozorňujú meteorológovia.

Na horách bude vietor ešte intenzívnejší, ustať by mal v piatok podvečer. Výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom vydali v Trenčianskom a Košickom kraji. Snehové záveje by sa v piatok mali tvoriť v niektorých častiach Žilinského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického a Prešovského kraja. Asi 25 až 45 centimetrov nového snehu môže napadnúť v niektorých oblastiach Banskobystrického a Prešovského kraja. Meteorológovia varujú taktiež pred snežením a to predovšetkým v Banskobystrickom a Prešovskom kraji, kde vydali výstrahu prvého stupňa.

Slovenská správa ciest varuje pred prevažne vlhkým až mokrým povrchom vozoviek. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné. “Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je v južných častiach Slovenska suchý až mokrý, inde sú vozovky mokré alebo pokryté vrstvou čerstvého až utlačeného snehu do 3 centimetrov, na Orave miestami do 4 až 5 centimetrov, na cestách nižších kategórií najmä na Orave, Kysuciach a hornom Považí do 4 až 5 centimetrov, miestami až do 10 centimetrov,” uvádza na webe zjazdnosť.sk. Víkend bude predovšetkým na severe Slovenska aj naďalej veterný s hrozbou snehových jazykov a závejov.

