V Škótsku začal platiť zákaz fajčenia v autách v prítomnosti detí

Londýn 5. decembra (TASR) – V Škótsku od dnešného dňa platí zákaz fajčenia v aute v prítomnosti dieťaťa. Porušenie tohto nariadenia sa bude trestať pokutou vo výške 100 libier (119) eur. Ak sa prípadom bude musieť zaoberať súd, pokuta môže dosiahnuť 1000 libier (1190 eur).

Škótska ministerka zdravotníctva Aileen Campbellová označila za “isté, že fajčenie v autách v prítomnosti detí nie je bezpečné”. “Chemické látky sa (v aute) môžu dosahovať nebezpečné úrovne, dokonca aj na krátkych trasách (jazdy)”. Škótska protifajčiarska loby Ash Scotland dnes vítala nariadenia o zákaze fajčenia v autách v prítomnosti detí ako krok správnym smerom. “Vieme, že rodičia chcú chrániť deti pred cigaretovým dymom, ale často ani nevedia, aký je dym toxický a že nebezpečné látky zostávajú vo vzduchu, aj keď samotný dym už nie je cítiť,” uviedla prezidentka loby Sheila Duffyová.

Združenie Forest, ktoré sa deklaruje ako “hlas a priateľ fajčiarov”, s týmto názorom nesúhlasí. Nariadenie, ktoré v Škótsku platí od dnešného dňa, považuje za “detinské a nepotrebné”, lebo “veľmi málo dospelých fajčí v autách, keď cestujú spolu s deťmi”. “Nájsť takýchto ľudí – to je to isté, ako hľadať ihlu v kope sena,” vysvetlil podľa BBC prezident Forestu Simon Clark. Vládne nariadenie, ktoré nadobúda platnosť dnešným dňom, je súčasťou plánu škótskej vlády, ktoré chce dosiahnuť, aby počet fajčiarov v škótskej populácii klesol do roku 2034 na menej ako päť percent.

