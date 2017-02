Rusko je pripravené vetovať rezolúciu OSN o sankciách voči Sýrii

Ohodnoť článok

(TASR) – Rusko je pripravené vetovať návrh rezolúcie OSN o uvalení sankcií voči Sýrii ohľadom jej údajného použitia chemických zbraní proti tamojšiemu civilnému obyvateľstvu. Vyhlásil to v piatok dočasný veľvyslanec Ruska pri OSN Vladimir Safronkov po schôdzi Bezpečnostnej rady OSN.

Tip redakcie: V čom je Slovensko zaostalé voči iným krajinám

Vyšetrovanie kvôli chemickým zbraniam

“Naším argumentom je to, že samotná rezolúcia je v rozpore so základným princípom prezumpcie neviny pred ukončením vyšetrovania. Budeme ju preto vetovať,” uviedol Safronkov. Podľa neho je na spoločné vyšetrovanie Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a OSN vyvíjaný “obrovský nátlak” so zámerom dosiahnuť jednostranné prehlásenie. Návrh predmetnej rezolúcie ráta so zaradením na čiernu listinu 11 veliteľov a iných predstaviteľov sýrskej armády, ako aj desať vládnych činiteľov zapletených do vývoja a výroby chemických zbraní, uviedla agentúra Reuters.

Rezolúcia taktiež vyzýva na zmrazenie účtov a cestovný zákaz pre jednotlivcov do všetkých štátov OSN. Nemenované diplomatické zdroje vo štvrtok uviedli, že návrh rezolúcie by mohol byť predložený už na budúci týždeň. Podľa veľvyslanca Británie pri OSN Petra Wilsona by hlasovanie malo nasledovať v čo najkratšom termíne. Vyšetrovanie realizované expertmi z OSN a OPCW odhalilo, že sýrske vládne sily sú zodpovedné za tri útoky bojovým chlórom, čo však vláda sýrskeho prezidenta Bašára Asada odmieta. Rusko je najvplyvnejším medzinárodným spojencom Damasku a ako jeden z piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN disponuje právom veta.

Čítaj tiež:

Ako šoférovať ekonomicky – tipy a triky, ako ušetriť

Berlínsku literárnu cenu získala rodáčka z Rimavskej Soboty Ilma Rakusa

Záhada menom Lochness