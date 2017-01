Ohodnoť článok

Nemecko: Merkelová trpezlivo čaká na pozvanie od Trumpa

(TASR) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová trpezlivo čaká na pozvanie nového prezidenta USA Donalda Trumpa a neznepokojilo ju ani oznámenie, že prvým zahraničným politikom, ktorý sa s ním stretne, bude britská premiérka Theresa Mayová. Vyhlásil to dnes hovorca úradu nemeckej kancelárky Steffen Seibert.

Tip redakcie: Podujatia roku 2017, ktoré musíte zažiť

Angela Merkelová nie je naštvaná

“Všetko má svoj čas,” uistil novinárov Merkelovej hovorca po otázke, kedy očakáva nemecká vláda pozvanie na rokovania s Trumpom. Seibert dodal, že Berlín už nadviazal všetky potrebné kontakty v tejto počiatočnej fáze fungovania novej americkej vlády “a tieto kontakty udržiava”.

Hovorca ďalej odmietol, že by nemecká strana mohla byť “podráždená” z toho, že Mayová bude prvým vysokopostaveným politikom z Európskej únie, ktorý bude hovoriť s Trumpom od jeho nastúpenia do úradu. Mayová vycestuje do Bieleho domu v piatok.

Washington a Londýn mali vždy blízke vzťahy, zdôraznil Merkelovej hovorca. Mayová chce s Trumpom hovoriť o americko-britskej obchodnej zmluve, pričom ide o súčasť rokovaní súvisiacich s napĺňaním rozhodnutia Spojeného kráľovstva o vystúpení z EÚ, dodal Seibert.

Čítaj tiež:

Vyhraj 3 knižky, ktoré musíš mať

Kultové PLACEBO prichádza na Slovensko

Vznikne nová verzia NATO