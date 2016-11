Existencia letiska v Piešťanoch je ohrozená

Ohodnoť článok

Piešťany 11. novembra (TASR) – Ďalšou existenciou Letiska Piešťany, a.s., sa v tomto týždni zaoberali poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) i piešťanský mestský parlament. Nad letiskom visí hrozba zatvorenia, spoločnosť je zadlžená do výšky 1,8 milióna eur a dlh stále narastá. Na koniec novembra je zvolané valné zhromaždenie, ktoré by malo v danej veci rozhodnúť.

Existencia je ohrozená

Akcie letiska vlastní TTSK (59,31 %), štát cez ministerstvo dopravy (20,65 %) a samotné kúpeľné mesto (20,04 %). Letisko má problémy dlhodobo, nepodarilo sa mu zatiaľ naplniť ciele o strategickom partnerovi, ktorého často spomínal aj zástupca najväčšieho akcionára, predseda TTSK Tibor Mikuš. Od investora sa očakávalo okrem finančných zdrojov rozšírenie činnosti letiska v oblasti nákladnej prepravy, zabezpečenie obchodných zákaziek, odstránenie záväzkov a vysokej úverovej zaťaženosti a zníženie potreby prevádzkových a kapitálových dotácií zo strany akcionárov.

Hospodársky výsledok sa zhoršuje

Vlani v apríli poslanci TTSK odsúhlasili oddlženie spoločnosti cestou kapitalizácie pohľadávok, nikto ďalší tak neurobil. Na zhoršujúcom sa hospodárskom výsledku letiska sa dlhodobo podpisoval pokles dotácií štátu i vlastných výkonov. Nepriaznivá situácia sa odrazila aj na vzťahoch kraja a mesta Piešťany. Mikuš na zasadnutí TTSK v stredu 9. novembra povedal, že veril v rozvoj letiska.

“Ešte minulý rok sa situácia vyvíjala tak, že stúpal objem prepravených osôb, aj počet carga,” uviedol. Podľa jeho slov vlani existovala nádej, že sa spoločnosť dostane z červených čísel. No mesto Piešťany neurobilo podľa neho nič. Radnica nepomohla so znížením dane z nehnuteľnosti ani s hľadaním nových zákazníkov a vyrubila aj penále za nezaplatenú daň za pozemky.

Na zastupiteľstve v Piešťanoch vo štvrtok 10. novembra situácia vyvolala širokú diskusiu, aj s prispením verejnosti. Seniorský parlament napríklad do nej prispel zámerom zorganizovania petičnej akcie za zachovanie letiska. Zastupiteľstvo nakoniec odporučilo „realizovať vklad do základného imania spoločnosti vo výške sumy získanej z uplatnenia záložného práva za nezaplatenú daň z nehnuteľnosti“. Poslanci to však podmieňujú vzdaním sa nárokov na nevyplatené odmeny zo strany členov dozorných orgánov. V správnej a dozornej rade chce mesto zástupcov, ktorých samo navrhne. Letisko by tiež malo predať prebytočný majetok.

Hodnota letiska

Majetok letiska má hodnotu vyše 22 miliónov eur. Z dlhu 1,8 milióna eur predstavuje vyše 600.000 eur dlh predstavenstvu a dozornej rade na nevyplatených odmenách, 500.000 eur je záväzok za daň z nehnuteľnosti mestu Piešťany od roku 2010. Letisko dlhuje aj členovi dozornej rady Petrovi Sopkovi, ktorý mu od minulého roka požičal viac ráz prostriedky ako fyzická osoba v celkovej sume vyše 300.000 eur. Prima banke dlhuje spoločnosť 200.000 eur, zamestnancom a ďalším spoločnostiam, medzi nimi aj Advokátskej kancelárii JUDr. Sopko & JUDr. Floriš & JUDr. Spál za právne služby, spolu viac ako 100.000 eur.

