Rusko nebude diskutovať o vrátení Krymského polostrova

(TASR) – Rusko nebude na tému vrátenia Krymského polostrova diskutovať s nikým, ani so Spojenými štátmi, vyhlásil dnes v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Odpovedal tým na otázku jedného z novinárov, aký vplyv na vzťahy Ruska a USA bude mať vyhlásenie hovorcu Bieleho domu, že prezident USA Donald Trump “dal jasne najavo, že očakáva vrátenie Krymu Ukrajine”.

Rusko o svojom území nediskutuje

“Pokiaľ ide o vrátenie Krymu, o tejto téme sa nebude diskutovať, lebo sa o nej ani nemôže diskutovať. Rusko nerokuje so zahraničnými partnermi o otázkach, ktoré sú spojené s jeho územím,” vyhlásil Peskov podľa agentúry TASS. Spresnil, že téma štatútu Krymského polostrova nebola témou telefonátu, ktorý prezidenti Ruska a Spojených štátov Vladimir Putin a Donald Trump absolvovali koncom januára. Ku kauze sa vyjadrila aj hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová, podľa ktorej “Krym je územím Ruskej federácia a Rusko svoje územia nevracia”.

Peskov na svojom brífingu v Kremli neuviedol, či Putin Trumpovi poskytol nejaké vysvetlenie ohľadom situácie na Ukrajine. Hovorca pripomenul, že bezprostredne po telefonáte “sme (v oficiálnom komuniké) povedali všetko, čo sme chceli o výsledkoch telefonátu” Trumpa s Putinom. Dodal, že Moskva bude naďalej dôsledne komunikovať so svojimi partnermi a vysvetľovať svoj postoj ohľadom Krymu. Podľa Peskova Putin vysvetľuje aj genézu “prevratu na Ukrajine, ktorý bol vo veľkej miere sponzorovaný zo zahraničia”. Peskov spresnil, že kontakty Ruska a USA sa zatiaľ nezačali formovať, “treba vyčkať do definitívneho vytvorenia administratívy” prezidenta Trumpa a do prvých oficiálnych kontaktov. “Zatiaľ si strany len vymenili vyhlásenia o zámere budovať vzájomné vzťahy, ktoré sú stále v zlom stave. V tomto prípade netreba nič uponáhľať,” vysvetlil Peskov.

Krymský polostrov je subjektom Ruskej federácie na základe referenda, ktoré Ukrajina ani Západ neuznali. Za odtrhnutie autonómnej republiky od Ukrajiny v referende hlasovalo vyše 95 percent voličov. Tento vývoj viedol proruské sily v Donbase k posilneniu snáh o odtrhnutie sa od Kyjeva. Na základe referend tam vyhlásili nezávislé ľudové republiky, ktoré Ukrajina a Západ takisto neuznávajú.

