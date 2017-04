“Kalifát” IS sa rozpadá, Európa musí byť v strehu

Ohodnoť článok

Londýn 28. apríla (TASR) – Tzv. Islamský štát opúšťa množstvo zahraničných bojovníkov a sympatizantov, pretože stráca kontrolu nad dobytými územiami v Sýrii a Iraku. Tieto osoby sa snažia dostať cez tureckú hranicu, píše britský denník The Guardian.

Niektorým sa podarilo cez hranicu dostať, ďalších zadržali. Iní sa vzdali tureckej pohraničnej stráži, napríklad aj britský manželský pár i jeden Američan so svojou sýrskou manželkou.

Denník s odvolaním sa na zdroje z IS konštatuje, že šíky organizácie operujúce v meste Rakka sa rapídne stenčili s postupom spojeneckých vojsk na túto poslednú baštu IS v Sýrii.

Úrady v Turecku a Európe zároveň tvrdia, že ich veľvyslanectvá čoraz viac kontaktujú militanti IS, ktorí sa pripájali k tejto organizácii od roku 2013 a teraz sa chcú vrátiť domov.

Avšak ďalší, ktorí zostávajú verní ideológii IS, by mohli preniknúť do Turecka a potom do Európy, aby sa pomstili za pád svojho “kalifátu”, varoval The Guardian.

“Európa musí byť v strehu. Hrozba bude zrejme akútnejšia v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch, keď sa zvýši tlak na Islamský štát,” povedal pre denník Shiraz Maher, zástupca riaditeľa britského Medzinárodného strediska pre štúdium radikalizácie.

The Guardian v závere článku konštatuje, že k IS v Sýrii sa pripojilo zhruba 30.000 zahraničných bojovníkov a ako odhaduje americká vláda, 25.000 z nich prišlo o život.

Čítajte tiež:

Japonský premiér chce Putinovi navrhnúť uzavretie mierovej dohody

Tieto stránky by ste na firemnom počítači navštevovať nemali

Bolesť krížov nepodceňujte. Môže viesť k zvápenatiu chrbtice