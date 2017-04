Tieto stránky by ste na firemnom počítači navštevovať nemali 5 (100%) 1 vote

Nenechajte sa vyhodiť pre nešťastné gúglenie! Radšej si ho ušetrite na doma. Na pracovisku nie je vaše vyhľadávanie súkromné. Zamestnávatelia vedia o každom vašom internetovom kroku, a vo väčšine prípadov vám na obhajobu nepomôže ani vymazanie histórie prehliadača.

Ktoré veci by mali byť na firemnom počítači tabu

Pornografia a iný nevhodný obsah

To vie predsa každý, poviete si. Nuž, ani to nezabráni niektorým ľuďom, aby do toho išli. Ak vás aj nevyhodia, minimálne budete mať poriadnu hanbu pred kolegami – a to určite nechcete.

Hľadanie citlivých firemných informácií

Ak viete, že k niektorým zložkám nemáte povolený prístup, nepokúšajte osud. IT oddelenie bezpochyby príde na každý pokus o narušenie bezpečnosti.

Tip redakcie: 7 vecí, ktoré obťažujú vášho šéfa

Hocičo spojené s vašou vedľajšou prácou

Ak máte popri hlavnom pracovnom pomere aj nejakú „bokovku“, odolajte pokušeniu venovať sa jej, kým ste v kancelárii. Internetové vyhľadávanie zamestnávateľovi napovie veľmi veľa, a mnohí už doplatili na to, že neboli dosť opatrní.

Stránky s pracovnými ponukami

Firemný počítač by ste nikdy nemali používať na hľadanie novej práce. Ak na to váš zamestnávateľ príde, môže vás okamžite prepustiť. A už vôbec sa počas pracovnej doby nezaoberajte ponukami od konkurenta súčasnej spoločnosti – mohlo by to vzbudiť podozrenia z nedodržania mlčanlivosti.

Srdcové záležitosti

Máte večer rande? Dohodnite si ho radšej cez SMS-ku. Zamestnávatelia neradi vidia, že sa ich ľudia v práci zaoberajú osobnými vecami.

Plánovanie oslavy, dovolenky, či svadby

Platí tu to isté, čo v bode vyššie: osobné veci ako koníčky, program na leto či hľadanie najlepšieho krajčíra v meste do práce nepatria. Vyhnite sa aj stránkam ako Pinterest či rôznym programom na rozposielanie pozvánok.

Priveľa surfovania ako takého

Pamätajte si, za čo vás platia. Dajte si pozor na to, ako často otvárate prehliadač a ako dlho ho mávate zapnutý. Samozrejme, že na koberček nepôjdete za overenie si výsledku včerajšieho zápasu alebo rýchly prehľad finančného trhu, no ak strávite celé doobedie plánovaním dovolenky, možno sa na ňom predsa len ocitnete.

