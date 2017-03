HB Reavis plánuje v Bratislave vybudovať nadzemnú elektrickú dráhu

Ohodnoť článok

(TASR) – Developer HB Reavis, ktorý má v Bratislave vybudovať novú autobusovú stanicu, plánuje prepojiť lokalitu Nivy s mestskou časťou Petržalka pomocou elektrickej nadzemnej dráhy. Vo svojich dnešných vydaniach o tom informujú denníky Nový Čas a Hospodárske noviny.

Nová nadzemka?

HB Reavis uviedlo, že navrhuje vybudovať veľkokapacitný parkovací dom na petržalskej strane napojený na nadzemnú elektrickú dráhu, potenciálne integrovanú do systému verejnej hromadnej dopravy. Táto dráha spoločne s parkovacím domom by mala podľa Hospodárskych novín stáť okolo 80 miliónov eur. Termín realizácie sa odhaduje spolu s otvorením novej stanice, a to v roku 2020. Nový Čas píše, že by malo ísť o lanovku, ktorá má štartovať od polikliniky na Šustekovej ulici v Petržalke a končiť na novej autobusovej stanici v lokalite Nivy. Súčasťou lanovky, ktorá má prechádzať nad riekou Dunaj, má byť niekoľko vagónov s kapacitou autobusu. Ministerstvo hospodárstva potvrdilo denníku, že developer už predložil žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícii. Týkať sa má aj autobusovej stanice. Búracie práce na starej autobusovej stanici majú podľa Hospodárskych novín začať od začiatku júla a následne sa začne s výstavbou novej stanice. Práce si zrejme vyžiadajú dopravné obmedzenia. Jedným z variantov je podľa portálu bratislavaden.sk, že štvorprúdovku na Mlynských Nivách uzavrú na 14 mesiacov. Uvažuje sa aj nad čiastočnou uzáverou, ktorá má však trvať 36 mesiacov.

