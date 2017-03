Kovový vodík by mohol byť revolučný

Ohodnoť článok

Vodík sa prirodzene vyskytuje v plynnom skupenstve, a to pri izbovej teplote pod atmosférickým tlakom. Poriadnym stlačením či pri nízkych teplotách môže zmeniť skupenstvo na pevné a naopak, ak počas stláčania pridáte teplo, získate vodík v kvapalnom skupenstve. Vedci najnovšie prišli na to, že pri extrémnejších podmienkach by mal byť schopný premeniť sa aj na kov. Kovy sú účinné vodiče energie, a vodík by z nich mohol byť najefektívnejší.

Nebude to však jednoduché

Nie je to však také jednoduché. Komplexnosť prvého prvku periodickej tabuľky vedcov stále udivuje. Na jeho prevedení do kovového stavu momentálne pracujú dva tímy – a každý s iným zámerom.

Prvý tím chce vytvoriť spomínaný „supervodič“. Vedúci tímu z Harvardovej univerzity, Isaac Silvera, hovorí, že môže ísť o revolučný pokrok. Ak sa im podarí, aby si hydrogén zachoval kovovú formu aj pri izbovej teplote, jeho využitie môže mať dosah na náš každodenný život.

Druhý tím sa sústredí na riešenie vesmírnych záhad. Tekutý kovový vodík by mohol poskytnúť odpovede na otázky o plynových obroch, planétach plných vodíku. Je možné, že Jupiter má prstence práve vďaka tekutému kovovému vodíku. Mohli by tiež objasniť, prečo je Saturn taký jasný.

Či už v pevnom alebo kvapalnom skupenstve, kovový vodík by v budúcnosti mohol byť veľmi užitočný. A možno ani nebudeme dlho čakať.

