EÚ pomôžu v boji proti drogám aj hakeri

EÚ si chce v boji proti drogám zavolať na pomoc hakerov

(TASR) – Európskej únii v boji proti obchodovaniu s drogami pomôžu hakeri a na efektívnejšiu prácu využije aj ďalšie moderné technológie. Vyplýva to zo stratégie Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) do roku 2025, do ktorej nazrel belgický denník Le Soir.

V boji proti drogám pomôžu aj hakeri

Protidrogové centrum chce využiť schopnosti hakerov, ktorí sa dokážu preniknúť na bežnému človeku neprístupný “dark web”. Tam sa odohráva obchod s nelegálnymi látkami a zbraňami. Stratégia do roku 2025 si dala za cieľ rýchlejšiu a efektívnejšiu reakciu na šírenie nových syntetických drog. V súčasnosti je každá látka, ak nie je na zozname zakázaných, v podstate povolená. “Je potrebné využiť IT a analytické nástroje, aby sme včas spozorovali, aký je najnovší vývoj,” zhrnul riaditeľ protidrogového centra Alexis Goosdeel.

Úlohou Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť je poskytovať Európskej únii a jej členským štátom vecné, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie na európskej úrovni o drogách a drogovej závislosti a následkoch, ktoré spôsobujú. Jeho cieľom je prinášať dôkazy smerodajné pri tvorbe legislatívy a viesť iniciatívy na boj proti drogám.

