Technologické „hračky“, ktoré pobláznili svet v roku 2016

Technológie tento rok napredovali míľovými krokmi. Dočkali sme sa inovatívnych riešení, ktoré budú ovládať svet technológii a dizajnu najbližších zopár rokov. Zmeny sa udiali vo svete počítačov, mobilov, automobilov či v novom priestore umelej inteligencie. Pripomeňme si päť vrcholových produktov tohto roka, ktoré budú udávať trend v budúcnu.

Nové a iné MacBooky s Touch Barom

Apple tento rok predstavil nový rad Macbookov, ktorý priniesol zaujímavé riešenie dotykového panela. Vývojári odstránili funkčné klávesy a nahradili ich špeciálnym dotykovým panelom Touch Bar. Obsah Touch Baru sa prispôsobuje podľa aplikácie, ktorú používate a môžete si ho užívateľsky prispôsobiť. Ak píšete správu, v panely sa vám zobrazia emotikony a pod. Apple prišiel s 13 a 15-palcovou verziou displeja, ktorý však nie je dotykový. Na dotyk slúži práve Touch Bar. Na notebookoch tiež pribudli snímače odtlačkov prstov. Zmizli však klasické USB porty. Nové Macbooky majú svojich zástancov aj odporcov. Jedno je však isté, ich príchod rozbúril technologické vody.

Nový Microsoft Surface Studio je z inej planéty

O Microsoft Surface je známe, že patrí k top produktom vo svojej kategórii. Tento rok nám nečakane predstavili All-in-One počítač, ktorý vyzerá ako z inej planéty. Je určený predovšetkým pre profesionálov alebo veľmi náročných používateľov. Veľmi tenké, hliníkové telo patrí k top prevedeniu na trhu a spolu s 28-palcovým displejom ponúka dokonalý zážitok. Surface Studio si môžeme prispôsobovať do rôznych polôh. Oceníme to napríklad pri práci s dotykovým perom alebo naopak pri sledovaní filmov či iného obsahu. Pod kapotou sa skrýva procesor Intel Core i7, grafika Nvidia GeForce GTX 980M, podporovaných je maximálne 32 GB RAM a úložný priestor sa zastavil na hodnote 2 TB. Klasické príslušenstvo, ktoré tvorí myš a klávesnica, dopĺňa Surface Dial. Dial alebo „puk“ môžete používať na stole pri počítači alebo ho môžete položiť priamo na dotykový displej. Od toho ako ho používate sa budú odvíjať aj jeho vlastnosti a tých je naozaj neúrekom. Ak vás Surface Studio zaujalo, tak sa musíte pripraviť na poriadne mastnú cenovku. V základnej verzii stojí 3000 dolárov a v najvyššej 4200 dolárov. Je to však zariadenie, pri ktorom nám padne sánka.

Lenovo Yoga Book: tento krásavec vyvolal poriadny rozruch

Lenovo tento rok prišlo s niekoľkými zaujímavými invenciami. Či už ide o modulárny systém pre smartfóny Moto alebo Phab 2 Pro, ktorý podporuje technológie Tango pre rozšírenú realitu. Nás však najviac zaujal tablet Lenovo Yoga Book. Tento tablet posúva túto triedu zariadení do úplne iných rozmerov. Yoga Book vyzerá ako klasický notebook, ale hneď pri otvorení zistíme, že tu nie je niečo s kostolným poriadkom. Jedna časť je klasický displej, ale druhú tvorí akási čierna doska. A práve tá prináša závan nových technológii. Táto „doska“ totižto plní funkciu veľkého grafického touchpadu. Môžete na nej písať perom a všetko sa to prenáša do digitálnej podoby. Ak ju nechcete využívať ako touchpad, tak si môžete aktivovať virtuálnu klávesnicu, ktorá sa zobrazí na celej ploche. Továrenské zhotovenie je samozrejme špičkové a pôsobí naozaj luxusne.

Xiaomi Mi Mix: smartfón, ktorý začal udávať smer

Čínska značka Xiaomi priniesla tento rok množstvo kvalitných telefónov, ktoré potešia svojím výkonom aj cenovkou. Nikto však nečakal, že nám predstaví telefón, ktorý vyvolá hotové šialenstvo. V jeseni sa však vo svete mobilov nehovorilo o ničom inom. A dôvod? Mi Mix je prvým bezrámčekovým telefónom. Jeho výbava síce nie je nejako prielomová, ale samotný fakt, že ide o bezrámčekový displej robí z tohto mobilu veľmi zaujímaví kúsok. Jeho hodnota je skôr v udaní trendu pre budúce modely. Mi Mix je pionierom a preto si zaslúži byť v tomto zozname. Už teraz môžeme pozorovať snahu mnohých značiek, aby nám v budúcom roku priniesli bezrámčekový telefón.

Umelá inteligencia DeepMind

DeepMind prichádza vo veľkom štýle a to hneď v niekoľkých oblastiach. Pracovníci, ktorí sa podieľajú na tvorbe tejto umelej inteligencie sledujú jej míľové kroky každým mesiacom. DeepMind začína skladať klasickú hudbu, píše romány a najnovšie začína vykazovať známky učenia sa. Rovnako ako človek už nemusí skúmať a analyzovať všetky možné riešenia problému, ale vyberá si tie, ktoré sú najefektívnejšie, a to všetko na základe skúseností. Jej vývoj je možno ešte len v plienkach, ale napriek tomu už aj v tomto rannom štádiu dokáže úžasné veci. Kreativita či schopnosť učiť sa boli vždy pripisované výhradne len ľudskej bytosti. DeepMind však začína všetky tieto kvality objavovať a je prvou umelou inteligenciou, ktorá je v tomto smere úspešná.