Bezpečnosť Trumpa

New York 22. novembra (TASR) – Bezpečnosť novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho rodiny stojí mesto New York vyše milióna dolárov denne. Tieto výdavky pritom zrejme výraznejšie neklesnú ani po jeho presťahovaní sa do Bieleho domu, informovala dnes spravodajská stanica CNN.

Príčinou je to, že Trumpova manželka Melania a ich desaťročný syn Barron podľa očakávania zostanú v rodinnom sídle Trump Tower na Manhattane prinajmenšom do konca školského roka. Trump navyše naznačil, že sa bude do svojho newyorského domova vracať pravidelne, a to najmä v čase, keď tam bude jeho rodina.

Náklady sa podľa miestnych činiteľov ešte zvýšili tým, že federálne orgány zabezpečujú ochranu aj Trumpovým trom dospelým deťom a vnúčatám. “Úlohou číslo jeden je tu bezpečnosť. Dlžíme ju novozvolenému prezidentovi, jeho rodine a tímu,” uviedol starosta New Yorku Bill de Blasio.

Každý prezident musí mať policajnú ochranu, keď sa počas výkonu svojho mandátu vráti domov. V prípade Trumpa je však jeho pobyt v New Yorku obzvlášť drahý, keďže býva v najhustejšie obývanej časti najväčšieho mesta USA. V okolí jeho sídla Trump Tower sú zátarasy a keď prechádza mestom, polícia uzatvára ulice.

