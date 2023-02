Tipy a triky, ktoré vylepšia váš nadzemný bazén

Zdroj foto: freepik

Kúpanie v bazéne vo vlastnej záhrade vám prinesie množstvo zábavy, radosti a chvíľ nerušeného relaxu. Aby ste si všetky okamihy mohli vychutnať ešte viac, poradíme vám, ako vylepšiť váš nadzemný bazén pomocou rôznych doplnkov.

Akú teplotu preferujete?

I keď sa letné teploty šplhajú na maximum, časté striedanie počasia s chladnejšími nocami vodu v bazéne rýchlo ochladí. Ohriať ju na teplotu, ktorá vám najlepšie vyhovuje, sa dá pomocou niekoľkých doplnkov do bazéna. Vybrať môžete solárnu plachtu, ktorá koncentruje slnečné lúče a takto získané teplo odovzdáva vode. S jej pomocou tiež ochránite vodu pred znečistením. Rýchlejšie vodu zohrejete, ak si zaobstaráte tepelné čerpadlo. Na kontrolu teploty vám poslúži bazénový teplomer.

Schody do bazéna

Ku komfortu pri kúpaní svojou mierou prispievajú tiež schody do bazéna. Pri ich výbere vezmite do úvahy rozmery bazéna. Schody sú však viac ako len prostriedok, ktorým sa pohodlne dostanete do vody. Dotvárajú dizajn bazéna a prispievajú tiež k bezpečnosti pri kúpaní. Preto sa vyrábajú s plastovými schodíkmi, ktoré sa nekĺžu ani pri chôdzi naboso na mokrom povrchu.

Všetko na čistú vodu v bazéne

Aby ste mali vodu v bazéne vždy čistú, je potrebné sa o ňu starať. Potrebovať na to budete niekoľko dôležitých častí filtračného systému bazéna a bazénovú chémiu.

Skimmer — slúži na zber nečistôt z povrchu bazéna ešte pred tým, ako klesnú na jeho dno. Pre nadzemné bazény sú k dispozícii modely, ktoré sa zavesia na horný okraj.

Filtrácia — aby bola voda v bazéne vždy čistá a zdravotne nezávadná, jej dostatočnú kvalitu pomáha zabezpečiť bazénová filtrácia. Do menších nadzemných bazénov je najvhodnejšia kartušová filtrácia, ktorá funguje na princípe prečerpávania vody cez komoru s kartušou. Mala by mať dostatočný výkon, ktorý zabezpečí, že celý objem vody prejde filtráciou minimálne raz denne.

Bazénová chémia — slúži na odstránenie mechanických nečistôt, rias a mikroorganizmov z vody. Potrebovať budete prípravok na úpravu pH vody a jej dezinfekciu, pričom si môžete vybrať chlórovú alebo bezchlórovú bazénovú chémiu.

Hračky do vody

Deti milujú šantenie vo vode, ku ktorému im môžete vybrať rôzne hračky. Základom pre bezpečnosť sú rukávniky a nafukovacie kolesá, množstvo hier sa zahráte s nafukovacími loptami. Malým bádateľom urobíte radosť, ak im vyberiete aj potápačské potreby, pomocou ktorých budú môcť hľadať, napríklad, hračky alebo krúžky a loptičky na potápanie na dne bazéna. Zábavu vo vode s nafukovacími ležadlami si užijú tiež dospelí. Zahrať sa môžete minifutbal s nafukovacou bránou a deti potešia nafukovacia motorka, delfín alebo iné zvieratká. Chlapci iste ocenia možnosť ošpliechať celú rodinu pomocou vodnej pištole alebo sa s nimi môžete dosýta ohadzovať loptičkami do bazéna.

Svetlá do bazéna na kúpanie počas noci

Radi by ste nadzemný bazén využívali aj v neskorých večerných hodinách? Ešte krajší zážitok z kúpania vám prinesú svetlá do bazéna. Pre nadzemné bazény sú k dispozícii bazénové svetlá, ktoré sa prichytia magnetom na stenu. Zakúpiť si ich môžete aj pre samonosné bazény so stenami s nemagnetického materiálu. V takom prípade stačí k svietidlu z druhej strany priložiť kovové koliesko.

Svetlá do bazéna zvýšia bezpečnosť pri kúpaní, osobitým spôsobom tiež premenia atmosféru letného večera a celej záhrady. K dispozícii sú navyše aj s rôznymi farebnými režimami, medzi ktorými sa dá prepínať pomocou tlačidla. Odtieň svetla si tak budete môcť zvoliť presne podľa vašich predstáv či momentálnej nálady.

