Potrebujú ovocné stromy hnojiť? Aké hnojivá používať a ako na to?

Bohatá úroda v ovocných sadoch je znakom, že sa sezóna vydarila. Priali jej podnebné zmeny, ale aj my svojím pričinením. Starostlivosť o ovocné stromčeky má spĺňať všetky základné kroky – správnu výsadbu, zálievku a hnojenie, ktorému sa venujeme na ďalších riadkoch. Ani ovocné stromy si totiž nevystačia len s výživou z pôdy, a preto im musíme dopomôcť. Ako na to?

Prečo vlastne hnojiť ovocné stromy?

Hnojením aplikujeme základné živiny a stopové prvky do pôdy v okolí stromov. To, či postačia len jednozložkové alebo viaczložkové hnojivá a chémia, zistíme až po dôkladnom rozbore pôdy. Dôležité sú nielen konkrétne zložky, ale aj množstvo a spôsob dávkovania.

Pri laickom sezónnom hnojení hrozí, že na úkor jednej sa stromčekom nedostanú ďalšie základné živiny. Napr. – V období intenzívneho rastu preceňujeme napr. dusíkaté hnojivá, čo sa však neskôr prejaví hnilobou a nekvalitnými plodmi. Ovocné stromy pri vyšších energických nárokoch vyžadujú viaczložkové hnojivá, ale týmto pravidlom sa neriadime na jeseň. Zatiaľ čo jedni úplne vylučujú jesenné hnojenie ovocných stromčekov, iní odporúčajú pozvoľné, pomalšie superfosfáty alebo mletý vápenec.

Aký je teda ideálny čas na hnojenie?

Ako sme už naznačili, jarné obdobie si pre zdarnú vegetáciu jednoznačne vyžaduje hnojiť. Hnojivá aplikujeme do júna, aby ich stromčeky správne využili a istú časť energie si uskladnili aj na zimu, resp. na ďalšie predjarné obdobie, keď začínajú regenerovať listy a kvety.

Jesenné hnojenie je stále diskutabilné. Ťažko jednoznačne odpovedať, ale skôr treba nahliadnuť, čo ovocným stromčekom ponúkame. Nemalo by ísť o nič, čo podnecuje vývoj zdrevnatených a zelených častí. Skôr sa zameriavame na uchovávanie živín a na odolnosť pletív pred nastávajúcim chladom.

Čo používame na hnojenie?

V ovocinárstve hnojíme do hĺbky, a to cca. do 40 – 50 cm. Najviac sa odporúčajú organické hnojivá, akými sú maštaľný hnoj, rastlinný odpad alebo celá sústava kompostu.

Viete, že organické hnojenie má sčasti funkciu zeleného hnojenia? Na to sú ideálne rastliny ako ďatelina alebo hrach, ktoré obohacujú pôdu o dusík. Navyše zabraňujú množeniu húb a škodcov, vďaka čomu predpokladáme vyššiu rodivosť ovocných stromov.

Čo hrozí pri nedostatočnom hnojení?

Hnojíme len tým, čo pod ovocným stromčekom skutočne chýba. Najčastejšie absentujú NPK zložky. Málo dusíka spôsobí pomalší rast, výsledkom čoho je skoré opadávanie alebo veľmi zakrpatené, drobné plody. V prípade, že chýba draslík, ovocné stromy získavajú na listoch tmavšie zafarbenie a taktiež sa plody veľmi pomaly vyvíjajú. Fosfáty udržiavajú zdravý koreňový systém a napomáhajú maximálnemu využitiu slnečnej energie. Taktiež nepodceňuje ani význam železa, horčíka, mangánu a bóru, aby naše sady opäť prekvitali.

